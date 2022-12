Capelli grigi: ecco il motivo. Dipende tutto da questo

Anche lo stress contribuisce a fare diventare i nostri capelli grigi. Un professore di dermatologia e dermatologo ci spiega nello specifico.

I capelli grigi sono un qualcosa che riguarda tutti noi, donne e uomini, quando si invecchia, così come accade per la pelle e per il nostro corpo anche il capello subisce il suo invecchiamento. Non possiamo sempre avere dei capelli del nostro colore naturale. Alla base dei capelli grigi vi è sicuramente un fattore genetico, che fa in modo che qualcuno abbia più capelli grigi rispetto a un’altra persona. Non bisogna dimenticare lo stress che può avere un ruolo da non sottovalutare. Le preoccupazioni e uno stile di vita frenetico e non riposante giocano un ruolo in questo processo di capelli che tendono al grigio.

A tal proposito il Professore Shilpi Khetarpal, specializzato in disturbi dei capelli e dermatologia laser e cosmetica, ha cercato di studiare cosa accade nello specifico. Sicuramente il colore dei nostri capelli può alterare il nostro aspetto fisico, quindi il colore dei capelli ha un ruolo molto importante nella nostra immagine. È normale che quanto più passi il tempo, maggiormente i capelli tendono a diventare lentamente grigi o bianchi e dobbiamo farcene una ragione, senza vivere questo momento della nostra vita come uno shock. Manteniamo il nostro colore fino a quando le cellule staminali che sono contenute nei follicoli piliferi producono un pigmento chiamato melanina.

Cosa accade nello specifico

La cosa sorprendente è che secondo alcuni studi che sono stati condotti recentemente i capelli grigi potrebbero addirittura retrocedere e tornare al loro colore originale. Quello che va sottolineato è che se i nostri genitori hanno iniziato ad avere i capelli grigi da quando erano giovani, allora accadrà anche a noi, proprio perché il fattore genetico resta sempre un qualcosa che va considerato tra le prime cause dei capelli grigi. Anche l’etnia ha un suo ruolo, a seconda della razza, i capelli bianchi aumentano. Ad esempio i capelli bianchi aumentano nei caucasici con un’ età media di 34 anni. Circa gli afroamericani i capelli bianchi compaiono con un’ età media di 44 anni. Ma esiste un fattore molto importante da considerare ossia quello dello stress.

“Lo stress cronico può avere molteplici effetti sul corpo e i capelli non fanno eccezione – questa la dichiarazione del professore Khetarpal – […] La teoria è che i melanociti si esauriscono quando sono sotto stress […]. Una buona dieta, tuttavia, potrebbe essere in grado d’invertire alcuni degli effetti negativi dello stress sui capelli (ricca di fonti di antiossidanti, come pesce, olio d’oliva e frutta e verdura fresca, può ridurre lo stress ossidativo)”

“Altri fattori noti per causare lo sbiancamento includono il fumo e le carenze nutrizionali (come vitamina D, B12 o ferritina) – continua ancora il professore a spiegare la sua tesi – In questi casi, è stato dimostrato che la correzione della carenza ripristina parte del pigmento o del colore dei capelli. Per mantenere i capelli sani, seguiamo una dieta equilibrata, ricca di proteine e che includa molta frutta e verdura; e ridurre lo stress con l’esercizio o la meditazione”