Amici 11: c’è crisi tra i ragazzi | Ecco chi è coinvolto

Una coppia di allievi decide di allontanarsi definitivamente: i telespettatori di Amici sono rimasti senza parole. Vediamo i dettagli.

Nelle ultime tre edizioni del programma, le relazioni sentimentali hanno avuto un ruolo centrale, soprattutto in riferimento agli ascolti e all’indice di gradimento registrato. Il nuovo format – che prevede la convivenza e l’isolamento degli allievi in casetta – ha portato inevitabilmente alla nascita di legami indissolubili, che siano amicali oppure platonici e passionali.

I telespettatori più fedeli si sono affezionati progressivamente alle coppie nate tra i partecipanti di Amici: da Sangiovanni e Giulia, per non parlare poi di Luigi e Carola, fino ad arrivare alla più recente storia d’amore nata tra Maddalena e Mattia. Tuttavia, è apparso evidente agli occhi di tutti che i due si trovino su due piani completamente diversi. Questo dislivello sentimentale porta spesso e volentieri i giovani a litigare.

In seguito all’ennesimo allontanamento, Mattia e Maddalena si sono incontrati in casetta per chiarire entrambi la propria posizione. I telespettatori sono rimasti scioccati: la ballerina ha deciso di chiudere definitivamente il suo rapporto con l’allievo di Raimondo Todaro.

Amici, coppia in crisi: Maddalena lascia Mattia!

E’ evidente che Mattia sia molto coinvolto da Maddalena, tuttavia sembra che la ballerina abbia intenzione di concentrarsi esclusivamente sul suo percorso all’interno del programma. Per questo motivo, dopo l’ennesima discussione, l’allieva di Amici ha deciso di chiudere definitivamente la sua relazione con il ballerino di latino americano.

“Io così non posso continuare” – ha esordito Maddalena – “Sento che si è rotto qualcosa. Ci sono cose che mi fanno capire che siamo tanto diversi. […] Voglio capirmi un poì da sola, stare da sola. Da sola in senso senza nessun tipo di influenza sentimentale. Voglio che questo sia il mio percorso, hai capito?”.

Di fronte alle parole di Maddalena, Mattia non ha potuto fare altro che acconsentire ed accettare la sua decisione, esprimendo il desiderio di tentare il tutto per tutto una volta concluso il percorso all’interno della scuola. Dopodiché, il ballerino si è rintanato a piangere in camera, avvolto dall’affetto dei compagni – in particolare di Aaron – il quale ha simpaticamente notato: “Zio ma sei proprio un prosciutto cotto!”.