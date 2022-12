Ambra Angiolini come 28 anni fa | L’effetto nostalgia conquista tutti

L’emozione data dalla performance di Ambra Angiolini ha coinvolto tutti i telespettatori più nostalgici. Vediamo insieme i dettagli.

La talentuosa attrice e giudice di X Factor deve il suo successo al programma Non è la Rai, trasmissione che la vide protagonista dal 1992 e il 1995. Diverse giovani donne hanno partecipato all’iconico show televisivo, tuttavia in poche si sono effettivamente affermate nel panorama televisivo nazionale ed internazionale. Ambra Angiolini ha saputo sfruttare il suo talento e una volta raggiunto il successo, l’affetto del pubblico non l’ha più abbandonata.

L’edizione corrente di X Factor l’ha vista per la prima volta nei panni di giudice di musica. Dopo anni dediti alla recitazione, il pubblico ha apprezzato un effettivo ritorno alle origini. Ambra Angiolini infatti debuttò sul piccolo schermo come showgirl e cantante, tanto che il suo più grande successo è riconducibile al brano T’appartengo, risalente al 1994.

L’album verrà tradotto anche in lingua spagnola, conquistato il pubblico straniero e raggiungendo addirittura il Sud America. Ambra Angiolini conquista così la vendita di 800.000 copie, ottenendo otto Dischi di Platino e un Disco d’Oro. Oggi, dopo 28 anni – l’attrice ha proposto al pubblico la medesima performance che la rese celebre. Il web è impazzito di gioia!

Ambra Angiolini come 28 anni fa: T’appartengo in cima alle classifiche

In occasione della finale di X Factor, Ambra Angiolini ha proposto nuovamente al pubblico italiano il brano T’appartengo. Il pubblico è andato in delirio e gli stessi giudici del programma – da Fedez ad Rkomi – sono impazziti di fronte alla performance che conquistò le classifiche nel lontano 1994.

In seguito alla conclusione del programma, l’iconica canzone ha raggiunto nuovamente la vetta nelle classifiche musicali, come se non fosse passato un solo anno dal debutto dell’attrice sul piccolo schermo. In appena 24 ore la performance ha conquistato più di 11 milioni di visualizzazioni, raggiungendo il podio delle principali tendenze di YouTube. E’ proprio vero che determinate canzoni appartenenti alla storia del panorama musicale italiano hanno la capacità di conquistare ogni generazione, decennio dopo decennio.