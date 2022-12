Barbara D’Urso: arriva la buona notizia | Si attendeva da un po’

Finalmente, dopo tanta attesa, arriva la buona notizia per Barbara D’Urso. Ecco che cosa è successo

Barbara D’Urso è certamente uno dei personaggi televisivi più controversi, apprezzati e conosciuti nel mondo della televisione e dello spettacolo italiano. La conduttrice televisiva, infatti, è stata spesso incoronata come regina del pomeriggio televisivo, grazie ai suoi programmi di punta maggiormente seguiti.

Tuttavia, il suo lavoro non è stato affatto esente da critiche e parziali insuccessi, come la chiusura di alcuni suoi programmi. Ma intanto ora, dopo mesi di impegno e attese, arriva la buona notizia per Barbara D’Urso. Ecco che cosa è successo.

Arriva la buona notizia per Barbara D’Urso

Il mondo della televisione italiana è estremamente variegato e colmo di difficoltà e soprattutto un’elevata concorrenza tra i vari programmi televisivi che rincorrono lo share. Maggiori telespettatori sintonizzati sul programma vuol dire maggiore reputazione e, soprattutto, una crescita di introiti derivanti dalle entrate pubblicitarie.

Proprio per questo, guardare ogni giorno i dati forniti da Auditel sullo share dei programmi del giorno prima significa poter valutare l’esito della trasmissione. SU questo fronte, arriva la buona notizia per Barbara D’Urso da parte dei dati televisivi. I risultati incoronano Canale 5, con la vittoria di Ficarra e Picone nella loro serie tv “Incastrati”. Al secondo posto si è piazzato il sempre seguitissimo “Chi l’ha visto?” trasmesso su Rai 3. Positivo ma con riserva l’esordio di Cristiano Malgioglio su Rai Due con il suo nuovo show: Mi casa es tu casa.

Ma a fare rumore è la buona notizia per Barbara D’Urso, che da mesi ormai affrontava un periodo non particolarmente positivo e costante sul fronte dei risultati televisivi. I dati Auditel, infatti, davano costantemente il programma di Carmelita indietro rispetto al rivale “La vita in diretta”, di Alberto Matano.

Tuttavia, la conduttrice è riuscita a migliorare di settimana in settimana, arrivando ad un apprezzato 20%. Probabilmente una grossa mano è arrivata la versione “light” de La Vita in diretta per via delle trasmissioni delle partite del Mondiale di calcio in Qatar. Ma si tratta comunque di una notizia importante e positiva per la conduttrice televisiva che riesce questa volta a raggiungere un risultato più che positivo.