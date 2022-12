Sonia Bruganelli senza freni | Com’è possibile

L’opinionista del Grande Fratello Vip rivela dettagli particolari della sua relazione con Paoloo Bonolis. Le parole di Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli ha sempre espresso la sua personalità forte, schietta e soprattutto indipendente rispetto alla figura del marito, Paolo Bonolis. A questo proposito, è risaputo che ogni coppia – essendo formata da caratteri diversi e distinti – ha bisogno di costruire la propria armonia, la quale si traduce nel reale segreto per la felicità coniugale.

Alcune coppie ribadiscono la necessità di non addormentarsi mai arrabbiarti con il proprio partner, altri sostengono che il segreto della felicità risieda nella sincera comunicazione e condivisione; Sonia Bruganelli è di altro avviso, tanto che in molti ritengono che la vita scelta dall’opinionista non si possa effettivamente definire una reale esistenza di coppia. Recentemente, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha rivelato i reali segreti del suo matrimonio, svelando come la coppia sia resistita a vent’anni di condivisione. A quanto pare, di condivisione effettiva ce n’è ben poca!

Sonia Bruganelli senza freni su Bonolis: “Nemmeno il caffè prendiamo insieme”

L’opinionista del Grande Fratello Vip ha dichiarato di essere pronta a trasferirsi insieme alla figlia Adele in un appartamento adiacente a quello del marito, le due abitazione sarebbero collegate da una porta comunicante del terrazzo. Vite separate e totale indipendenza, questo secondo Sonia Bruganelli sarebbe il segreto della felicità e di un amore stabile e duraturo. Difficile discutere, dove non esiste un’effettiva condivisione del tempo e dello spazio.

“Ognuno fa la propria vita, ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento” – ha rivelato Sonia Bruganelli – “Nemmeno il caffè prendiamo insieme: io lo prendo a casa, lui al bar”. Secondo l’opinionista, il segreto per un matrimonio felice sarebbe il seguente: “Serve un sano ignorarsi, è facilissimo. […] Dormire in camere separate è segno di civiltà […] E’ il segreto per stare insieme tutta la vita”.

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli hanno sconvolto il popolo del web, gli utenti sono insorti contro la moglie di Bonolis, accusata di un’ostentazione fasulla di felicità coniugale. Effettivamente, è facile rimanere sposati tutta la vita, rispetto ad un’esistenza vissuta in totale indipendenza dal proprio partner.