Ilary Blasi la foto accende le polemiche? | C’era qualche riferimento

Ilary Blasi conferma il numero in uscita di Chi: il selfie non lascia spazio ad alcun dubbio e accende le polemiche.

Francesco Totti ha focalizzato su di sé l’attenzione dei rotocalchi, in seguito all’ufficializzazione della storia d’amore con Noemi Bocchi. I tabloid e i giornali di cronaca rosa l’hanno visto come protagonista per l’intera stagione estiva, surclassando definitivamente la figura dell’ex moglie. Le vacanze di Ilary non hanno suscitato troppo clamore, soprattutto perché si trattava semplicemente di weekend famigliari in compagnia di amici, sorella e figli. Ora, qualcosa sta cambiando completamente.

Tra l’accusa del furto dei Rolex e la dichiarazione in cui Totti ammetteva di aver tentato di recuperare il matrimonio fino all’ultimo, la figura di Ilary Blasi stava raggiungendo fondamentalmente il dimenticatoio (o quasi). Come se non bastasse, fonti vicine alla conduttrice avrebbero confermato l’iniziale intenzione di Ilary di allontanarsi dalla tv, idea eliminata alla radice dall’amica di una vita Silvia Toffanin.

Ilary Blasi tornerà sul piccolo schermo nel 2023, grazie alla messa in onda della nuova edizione de’ L’isola dei Famosi. Ad ogni modo, la conduttrice riprende quota – non solo a livello professionale, bensì anche a livello sentimentale. Il numero di Chi mostra l’ex moglie di Francesco Totti tra le braccia di un altro uomo. La frecciatina pubblicata sui social non passa inosservata!

Ilary Blasi, la frecciatina a Francesco Totti

La nota conduttrice ruba improvvisamente la luce dei riflettori all’ex marito, mostrando sui social il suo nuovo amore: Bastian, imprenditore tedesco di Francoforte completamente estraneo al mondo del gossip e alla reale figura di Ilary a livello nazionale. I due appaiono complici ed uniti da un forte feeling, quasi a testimoniare l’addio definitivo a Francesco Totti.

Subito dopo l’uscita del numero di Chi, Ilary mostra un succoso piatto, specificando la natura della portata: piccioni. In molti hanno ipotizzato ad una frecciatina a Francesco Totti, soprattutto se si fa riferimento alla concomitanza della pubblicazione della stories di Instagram con il numero di Chi in uscita. Insomma, dopo un’estate in cui l’ex calciatore ha fatto da protagonista – Ilary è pronta a riconquistare l’attenzione dei paparazzi.