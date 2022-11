Uomini e Donne: Federica lascia il trono | Cosa c’è dietro

Federica ha abbandonato il Trono di Uomini e Donne, cosa nasconde la giovane mamma? Vediamo insieme i dettagli.

La puntata in onda ieri ha visto finalmente l’abbandono definitivo di Uomini e Donne da parte di Alessandro Vicinanza e Ida Platano. Dopo settimane di discussione e lotte interne per affermare la propria veridicità, la coppia ha lasciato entusiasta gli studi Mediaset per poter vivere serenamente la propria relazione. Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri devono quindi accettare la sconfitta, Ida e Alessandro hanno finalmente ottenuto il loro lieto fine. Diverso è il discorso se si parla della tronista Federica.

In molti affermavano che Federica non avesse costruito niente di importante con nessuno, la puntata in onda ieri ha fugato definitivamente ogni dubbio. La tronista ha lasciato il Trono, nonostante l’impegno dei due corteggiatori presenti in studio. Mentre Gianni e Maria hanno salutato la giovane con rispetto e affetto, Tina ha ribadito di non aver mai nutrito simpatia per la giovane mamma napoletana. Inoltre nelle ultime ore hanno cominciato a circolare voci ambigue, riguardanti un possibile inganno architettato dalla tronista. Vediamo insieme i dettagli.

U&D: Federica ha un altro? Le voci si fanno sempre più concrete

Ufficialmente Federica ha dichiarato di aver lasciato Uomini e Donne a causa del suo senso di inadeguatezza e della difficoltà a legarsi sentimentalmente con qualcuno. In realtà, nelle ultime ore, la regina dei gossip – Deianira Marzano – ha sostenuto che la tronista avesse già un uomo fuori, pronto ad attenderla. “Federica Aversano ha un altro” – si legge sul profilo di Deianira – “La conosco bene. Per questo ha lasciato”.

A questo proposito, Federica – una volta riappropriatasi del suo account Instagram – ha deciso di chiarire le illazioni, rispondendo a tono: “Ho letto una marea di stron*** […] se tenevo un altro […] tappezzo l’Italia. Appendo cartelloni con sto poraccio!”. Insomma, un modo ironico per affermare la sua innocenza, chiarendo che se fosse innamorata non esiterebbe a mostrare al mondo il suo principe azzurro. Ad ogni modo, chi sostituirà Federica Aversano? Per scoprirlo dovremo attendere le anticipazioni relative alle ultime puntate di U&D.