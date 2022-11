WhatsApp: ecco chi viene favorito dai nuovi aggiornamenti

WhatsApp e Telegram, sono molto utilizzate coma forma di messaggistica veloce. Al momento comunque WhatsApp continua a spopolare con i suoi 2 miliardi di utenti attivi mensilmente.

Telegram possiede 700 milioni di utenti attivi, non pochi quindi, ed è comunque una applicazione nuova e in costante aggiornamento e trasformazione. Ecco il motivo per cui WhatsApp deve sempre innovarsi e aggiornarsi, proprio per tenere il passo con Telegram.

Una importante novità da segnalare è che WhatsApp ha eseguito degli aggiornamenti per la sua versione Business. Si tratta di novità che saranno messe in pratica nei prossimi mesi, ma saranno fondamentali per la comunicazione fra i clienti e le aziende. Un passo importante per il business.

Cosa accade con i nuovi aggiornamenti

Disponibile solo in Colombia, Brasile, Messico, Indonesia e Regno Unito, l’aggiornamento di WhatsApp riguarda l’introduzione della funzione “cerca aziende”. In questo modo gli utenti potranno cercare un’azienda su WhatsApp Business. Importante è il rispetto della privacy delle persone, che va sempre tutelata e a questo WhatsApp tiene tanto. Altro dato importante è che WhatsApp amplierà il ventaglio di possibilità per quanto riguarda l’invio dei messaggi. Quindi molto facile sarà acquistare dall’app tantissimi prodotti e servizi, o addirittura ordinare la spesa.

A tutto questo si aggiunge anche quello di effettuare dei pagamenti sicuri direttamente all’interno di una chat con la propria carta di credito o debito. Cosa succederà nello specifico? Il cliente potrà acquistare prodotti e servizi direttamente dall’azienda. Non vi è assolutamente la necessità di recarsi di persona nel negozio. Non è quindi necessario aprire app oppure dei siti web. Negli anni a venire si assisterà a dei veri e propri cambiamenti ossia sarà molto facile il rapporto tra aziende e acquisto di prodotti. Attenzione però dato che questa funzionalità così innovativa e moderna è stata lanciata in India. A breve ci sarà anche un test in Brasile. Si verificheranno davvero degli aggiornamenti di WhatsApp che saranno utili e rivoluzionari. Bisognerà solo attendere che questi aggiornamenti saranno disponibili anche in Italia. Un aiuto molto valido per tutte quelle imprese, anche di “piccola taglia” che hanno bisogno di fare business. Attendiamo e vediamo cosa accadrà, siamo curiosi.