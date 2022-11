Re Carlo ha deciso: cambia tutto e lascia senza parole

By

Il nuovo Re Carlo III avrebbe preso una decisione che ha lasciato senza parole tutti quanti. Andiamo a leggere cosa sta succedendo.

L’8 settembre è venuta a mancare la tantissimo amata Regina Elisabetta II. Il suo successore è stato il suo primogenito Carlo, e sua moglie Camilla è diventata Regina Consorte.

E solo negli ultimi giorni, il Re avrebbe preso una decisione molto importante, che però ha lasciato senza parole tutti quanti. Cosa avrebbe deciso Re Carlo III?

Ormai da quasi 10 anni, Carlo ha rinunciato a mangiare Foie Gras, ma ora avrebbe deciso che questo piatto non venga più eseguito a tutte le residenze di Windsor.

Il piatto della cucina francese, quindi, non verrà più preparato. Già in passato molti attivisti – ma anche molti volti noti della tv – avevano cercato il modo di porre un’attenzione particolare sul modo in cui venisse preparato questo tipico piatto francese.

La decisione del Re Carlo III

Per preparare il Foie Gras sia le anatre che le oche vengono rinchiuse in gabbie molto piccole e vengono ingozzate fino a “scoppiare”, grazie a dei tubi metallici, che vengono inseriti in modo violento nelle loro bocche.

E questo tipo di alimentazione – quindi forzata – fa in modo che il loro fegato si ingrossi. Ed una volta che sono ritenuti “gonfiati” al punto giusto, poi gli stessi animali vengono macellati.

Anche se Regno Unito, esiste il divieto di produrre questo tipico piatto nei territori nazionali dal 2006, lo stesso Paese però continua a importare il foie gras prodotto con alimentazione forzata da altri Stati, aggirando in questo modo il divieto stesso.

Carlo III è sempre stato dalla parte del benessere degli animali ed ha sempre anche seguito tutte le battaglie per cercare di farli stare bene. E proprio per questo motivo, il Re di Inghilterra ha deciso da circa 10 anni di non mangiare più questo tipico piatto della Francia.

Ora questa sua decisione comprende anche tutte le residenze dei Windsor. Il Re Carlo III avrebbe scritto una lettera all’attenzione della PETA – People for the Ethical Treatment of Animal – ed avrebbe proprio notificato proprio questo divieto.

Cosa ne pensate di questo gesto da parte del Re Carlo III?