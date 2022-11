Amici: il ricordo che fa male e commuove Samuel

Samuel si lascia andare ai ricordi, la sofferenza espressa commuove l’intero popolo del web: ecco cos’è successo durante il daytime di Amici.

Il programma di Amici – condotto dall’iconica Maria De Filippi – consente di sviluppare, oltre all’amore per la musica, anche l’empatia e il rispetto per le sofferenze altrui. Spesso e volentieri, gli allievi mostrano molta maturità a prescindere dall’età anagrafica di ognuno di loro. Una volta essersi abituati alla presenza della telecamera, i singoli partecipanti cominciano a raccontarsi, permettendo ai telespettatori di conoscerli nel profondo.

Nell’edizione del 2020/2021 ad esempio, i fan del programma si sono affezionati a Giulia Stabile. La ballerina, ora inserita nel corpo di ballo dei professionisti della scuola, ha raccontato di aver subito atti di bullismo durante le scuole medie. La personalità originale, la risata contagiosa e l’atteggiamento fanciullesco rappresentarono i primi bersagli per gli adolescenti crudeli che minarono la sua autostima. Oggi, quelle stesse persone l’hanno contattata, ottenendo indifferenza e forza da parte della piccola Giulietta.

Gli allievi dell’edizione corrente hanno imparato ad aprirsi con i professori ed hanno stretto legami d’amore e d’amicizia con i coetanei. Tra i partecipanti più sensibili troviamo sicuramente Samuel: il ballerino finalmente si è lasciato ai ricordi, raccontando a Federica alcuni aneddoti legati ai momenti vissuti con suo padre. Il web si è commosso di fronte alla sua fragilità.

Amici, Samuel ricorda il padre scomparso

Dopo le critiche ricevute da Alessandra Celentano, Samuel si è lasciato andare alle lacrime e in un momento di sconforto ha ricordato il padre scomparso poco tempo fa. Il ballerino si è sfogato con Federica, ammettendo di celare dei rimpianti rispetto al suo legame con il padre: “Avrei tante cose da dirgli, da raccontagli” – ha esordito – “Mi dispiace che non gli ho detto ‘ti voglio bene’ perché mi vergognavo”. Federica ha accolto le sue fragilità, spingendolo a dare il massimo proprio in suo onore.

La cantante ha inoltre chiesto a Samuel se parlasse mai delle sue difficoltà alla madre: “Voglio farmi vedere forte, perché lei me ne ha data tanta di forza”. L’allievo ha espresso il sacrificio della madre, la quale decise di occuparsi di tre lavori per poter pagare gli studi di danza al figlio. In suo onore e nel ricordo del padre, Samuel dedica loro la sua carriera e il raggiungimento dei suoi sogni: “Magari per lei adesso è una soddisfazione aver usato tutti quei soldi. Spero verrà ripagato in qualche modo”.