Belen ed i reality: un nuovo parente all’Isola dei famosi, ma chi manca?

La showgirl argentina colpisce ancora: un parente di Belen Rodriguez approda nel programma L’isola dei Famosi. Scopriamo di chi si tratta.

La nota showgirl argentina conquista nuovamente l’attenzione delle riviste di gossip e dei giornali di cronaca rosa. Nel corso dell’estate, Belen Rodriguez ha ufficializzato il ritorno di fiamma con l’ex allievo di Amici, Stefano De Martino. Si tratta del terzo tentativo per la coppia, dopo una lunga pausa che ha visto la nascita della dolce Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese.

Il grande amore della Rodriguez rimane l’ex fidanzato di Emma Marrone, uomo per cui la conduttrice lottò profondamente, scontrandosi con accuse e calunnie che la descrivevano come una sfascia famiglie. In realtà, la storia d’amore perdura nonostante alti e bassi; alla fine è divenuta proprio lei la mamma del primogenito di De Martino, il piccolo Santiago.

Eppure, Belen non è l’unico membro della famiglia Rodriguez a godere dell’attenzione dei paparazzi; nel corso della sua carriera, la showgirl ha contribuito alla notorietà di tutti i membri della sua famiglia. Jeremias e Cecilia Rodriguez hanno partecipato al Grande Fratello Vip, così come all’Isola dei Famosi più di una volta; persino il padre Gustavo è naufragato in Honduras come membro del cast. Mancava all’appello solo la madre Veronica, la quale – a quanto pare – debutterà presto sul piccolo schermo. Vediamo insieme i dettagli.

Isola dei Famosi, la mamma di Belen Rodriguez debutta sul piccolo schermo

Il programma di sopravvivenza sembrava definitivamente cancellato dal palinsesto, in un primo momento infatti Piersilvio Berlusconi aveva chiarito che la trasmissione non avrebbe superato la prima scrematura Mediaset. Poi, l’annuncio riguardo l’epocale ritorno di Ilary Blasi sul piccolo schermo, grande traguardo per una donna che al momento sta affrontando un importante divorzio. Ma chi saranno i naufraghi? Tra i nomi, spunta anche Veronica Cozzani.

Veronica Cozzani è nientepopodimeno che la mamma di Belen Rodriguez; dopo il fallimento del padre Gustavo, il quale ha chiesto di rientrare dopo pochi giorni insieme al figlio – ci pensa mamma Veronica a tenere alto l’onore della famiglia. Al momento, la sua presenza non è stata confermata dalla produzione, eppure i rumors riguardo la sua partecipazione appaiono sempre più concreti.