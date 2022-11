Sanremo: la notizia bomba, non era mai successo prima

Sul palco dell’Ariston potrebbero salire proprio loro. Andiamo a conoscere insieme chi si contenderà un posto a Sanremo.

Manca poco più di due mesi quando finalmente il palco dell’Ariston tornerà ad ospitare i più grandi cantanti italiani pronti a sfidarsi per contendersi il primo posto. Mentre ancora vige il più grande silenzio tra i big che parteciperanno a Sanremo, sono stati caricate sul sito di Rai Play tutte le 8 canzoni che potrebbero partecipare a Sanremo Giovani.

A scegliere queste finaliste sono stati il direttore artistico Amadeus insieme ad una commissione formata dal maestro Leonardo De Amicis, Massimo Martelli e Federica Lentini.

I pezzi che verranno scelti potranno sfidare i cantanti Big. Il 16 dicembre è la data prescelta per conoscere i nomi dei vincitori: infatti, proprio nella città ligure si sfideranno i giovani.

Sanremo: i nomi degli 8 candidati per Sanremo Giovani 2022

Ma chi sono i cantanti che proveranno a mettersi in gioco? Ecco la lista della finalissima di Sanremo Giovani 2022: Gianmaria con La città che odi; Giuse The Lizia con Sincera; Maninni con Mille porte; Mida con Malditè; Olly con L’anima balla; Sethu con Sottoterra; Shari con Sotto voce ed infine Will con Le cose più importanti.

Ma non saranno gli unici in gara: infatti a contendersi i tre posti disponibili ci saranno anche i 4 concorrenti che provengono da Area Sanremo, dove per la prima volta anche in questo caso il direttore artistico è stato sempre Amadeus.

Chi saranno quindi i vincitori che affiancheranno i big nella gara nella Kermesse canora più famosa? I cantanti in gara nella prossima edizione di Sanremo saranno 25. Ancora non si conoscono i nomi anche se sono iniziati a fare i toto nomi su chi parteciperà.

I più quotati sono Elodie, Marcella Bella, Paola e Chiara, Ariete e Marco Mengoni. E molto probabilmente anche Annalisa e Luigi Strangis – che ha partecipato al talent di Canale Cinque Amici di Maria De Filippi.

I nomi verranno ufficializzati il prossimo 2 e 3 dicembre – almeno a quanto dice il Messaggero: proprio in quei giorni, Amadeus dovrebbe annunciare chi parteciperà nella nuova edizione di Sanremo.

E voi cosa ne pensate di questi possibili candidati? Chi potrebbe vincere il primo posto a Sanremo?