Stufa tirolese: sai come funziona veramente?

Esistono due tipologie di questa stufa. Stufa tirolese tradizionale piena, con la capacità di accumulare calore anche nella base dell’impianto. Lo svantaggio è di dover continuamente inserire legna da ardere per fare in modo che la stufa riscaldi quanto necessario. L’altra tipologia è la Stufa tirolese ad accumulo, alimentata a biomassa vegetale, vantaggiosa in case che si sviluppano su un unico piano, dato che il calore si concentra e non si disperde con il rischio di non riscaldare come dovrebbe.

La stufa tirolese in generale ha poi un vantaggio ossia quello che non presenta delle parti elettromeccaniche in caso di guasto o altro, non ci sono pezzi da sostituire che magari possono risultare anche costosi.