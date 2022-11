Digestione: hai sempre sbagliato a masticare, ecco perchè

Quando si parla di corretta digestione dobbiamo sempre ricordare che parte dalla bocca prima ancora che nello stomaco. Fondamentale quindi per questo processo digestivo e se i cibi vengono mangiati in modo corretto.

Quindi non è solo importante cosa si mangia ma soprattutto come si mangia. Vi sono cinque segnali che ci fanno capire chiaramente quanta attenzione dobbiamo prestare mentre mangiamo gli alimenti.

Dobbiamo precisare che mangiare troppo in fretta può portare un senso di pesantezza allo stomaco. Inoltre non si assimilano i nutrienti degli alimenti come si dovrebbe. Entriamo nel dettaglio per comprendere meglio come comportarci.

I segnali

Ecco quindi quali sono i cinque segnali che ci indicano una cattiva masticazione. Il primo segnale è l’acidità di stomaco: Mangiare troppo velocemente crea una vera e propria sensazione di acido nello stomaco. Il secondo segnale è la mancanza di assimilazione dei nutrienti nel modo giusto: Durante la masticazione, inizia il processo di scomposizione dei macronutrienti nelle loro versioni che sono più facilmente assimilabili dal nostro organismo. Si tratta dei monosaccaridi, gli amminoacidi e gli acidi grassi. Se non si mastica in modo corretto il cibo si verifica un minore assorbimento. Il terzo segnale sono i problemi digestivi: il pancreas produce enzimi specifici per la digestione. La cistifellea produce la bile. Ma se il cibo non viene ben masticato, gli enzimi e la bile non riescono a dare una corretta digestione, con sensazione di gonfiore, costipazione e flauto lenza.

Il quarto segnale è quello di mangiare più del necessario. Quindi se volgiamo essere certi di non mangiare troppo allora bisogna masticare con più calma e attenzione. Quindi occhio ai problemi d’indigestione che si verificano quando mangiamo troppo velocemente. Questo potrebbe portare anche a obesità, pressione alta, alti livelli di glucosio, ma anche a lungo andare delle malattie cardiache, diabete e il cancro. Il quinto segnale è quello di non apprezzare il cibo che si sta mangiando. Quando si mangia in compagnia è importante godersi il momento. Bisogna anche sapere apprezzare i sapori.

Allora come possiamo essere sicuri di masticare nel modo giusto quello che mangiamo ? Innanzitutto ci vogliono dalle 20 alle 30 masticate, non bisogna fare fatica a ingoiare gli alimenti senza bere acqua per agevolare la deglutizione. Un consiglio è di evitare di guardare TV o altro mentre si mangia. Cercare di mantenere una postura dritta può aiutare con la masticazione. Può aiutare il fare uno spuntino tra un pasto e l’altro, questo ci aiuta a non arrivare troppo affamati al nostro pasto principale.