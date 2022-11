Alessandra Celentano senza freni: lo ha detto veramente?

By

La temuta Alessandra Celentano senza freni: durante una puntata di Amici, il suo comportamento lascia il pubblico a bocca aperta.

Siamo abituati ad associare alla figura di Alessandra Celentano, l’immagine di una donna autoritaria, temuta da molti allievi e tutta d’un pezzo. Spesso e volentieri infatti, la professoressa ha dimostrato di avere grande considerazione per il mondo della danza, una coscienza talmente elevata da renderla praticamente incontentabile. Precisione, carisma, espressione – le qualità che richiede ai suoi allievi sono praticamente infinite e talvolta gli obiettivi stabiliti appaiono praticamente impossibili da raggiungere.

Eppure, benché i suoi allievi spesso non vengano apprezzati all’interno degli studi Mediaset, una volta concluso il programma, sono proprio loro i primi ad ottenere ruoli importanti in prestigiose compagnie internazionali. Insomma, come spesso e volentieri ha ribadito: “Il mondo della danza sa!”.

Ad ogni modo, durante la puntata di Amici andata in onda domenica 13 novembre, Alessandra Celentano si è lasciata andare ad un comportamento decisamente inaspettato. Rudy Zerbi è persino rimasto scioccato dalle movenze della gelida maestra di danza. Scopriamo insieme cos’è successo!

Alessandra Celentano in love? La professoressa si sbilancia su un suo allievo

La gara di ballo aveva in palio un premio incredibile: un’esibizione inedita presso gli studi di Tu si que vales!, durante la finale del programma. Gli allievi si sono sfidati fino all’ultimo passo di danza, giudicati da Irma Di Paola. Rispetto agli allievi di Alessandra Celentano – mentre Rita e Ramon si sono dovuti accontentare di un voto piuttosto basso – Gianmarco ha decisamente conquistato l’attrice. Irma infatti ha deciso di riservare al ballerino un bel 9.5!

A quel punto, Alessandra Celentano ha gioito spudoratamente, eseguendo un balletto sensuale rivolto al suo allievo e indirizzando un sorriso malizioso all’eterno rivale Raimondo Todaro. A questo proposito, Rudy Zerbi scioccato ha esordito: “E’ completamente in love, è andata fuori di testa, cuoricini, occhi. […] Qui sei proprio uscita dal letargo”. Alessandra Celentano infatti non è avvezza a tali dimostrazioni teatrali, eppure questa volta ha deciso di fare un’eccezione. Nel frattempo, Todaro ha ribadito di aver notato degli errori tecnici e di non apprezzare particolarmente il ballerino.