Viene dimesso dall’ospedale Santa Maria delle Grazie e muore poco dopo; le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire.

Pozzuoli, provincia di Napoli – E’ morto il 75enne Francesco Spalice, travolto da un auto nei pressi dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie; inutile l’intervento degli operatori sanitari presenti, le ferite riportate erano troppo gravi. Attualmente, le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire, la Polizia pertanto sta procedendo con le indagini.

Martedì 1 novembre, il 75enne Francesco Spalice – pensionato residente a Giugliano – è stato finalmente dimesso dall’Ospedale Santa Maria delle Grazie (Pozzuoli, in provincia di Napoli), dove era stato ricoverato per un intervento chirurgico particolarmente importante. Una volta uscito dalla struttura, Spalice si è recato verso la farmacia in via Montenuovo Licola Patria per poter acquistare alcuni medicinali prescritti dal medico curante. Stava attendendo che la figlia venisse a prenderlo, quando all’improvviso una vettura l’ha travolto inspiegabilmente in prossimità delle strisce pedonali. A quel punto, i presenti hanno contattato immediatamente gli operatori sanitari del 118, i quali sono intervenuti prontamente per tentare di rianimare il 75enne.

Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile, Francesco Spalice è morto sul colpo a causa delle ferite riportate dal terribile impatto. Una volta confermato il decesso, il Pm di turno della Procura della Repubblica ha richiesto che la salma venisse sequestrata per poter procedere con l’autopsia, in modo da stabilire così la reale causa della morte. Nel frattempo, la Polizia di Pozzuoli ha ritirato i filmati delle telecamere di sicurezza collocate nel luogo della tragedia per poter ricostruire perfettamente le dinamiche dell’incidente. A tal proposito, il 70enne alla guida dell’auto è stato inserito nel registro degli indagati per omicidio stradale. Egli dovrà attendere la conclusione delle indagini della Polizia, le quali dovranno chiarire le motivazioni per cui l’uomo abbia perso il controllo della sua auto.