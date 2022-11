Pellicola per alimenti_ tutti sbagliamo a gettarla, ecco cosa dobbiamo fare

Ci chiediamo dove si possa gettare la pellicola in plastica per alimenti. Chissà quanti di noi si siano posti questa domanda. Magari qualcuno ha sbagliato, gettando la pellicola in un contenitore che non era proprio quello giusto.

Facciamo chiarezza allora sull’argomento e cerchiamo di scoprire qualcosa di più di questo accessorio così comune nelle nostre cucine. La pellicola in plastica per alimenti è sicuramente molto utilizzata da tanti quando si tratta d’impacchettare frutta e verdura fresche, ma anche i piatti pronti o i salumi già affettati, i dolci fatti in casa o acquistati che restano, insomma si utilizza la pellicola un pò per “imballare” gli svariati alimenti da destinare in frigo oppure nella nostra dispensa.

Sicuramente è un accessorio in cucina molto utile per proteggere i nostri alimenti dall’azione dei batteri o dell’aria. Ma un qualcosa va ricordato a voi lettori in questo momento, ossia che non dobbiamo dimenticare che si tratta sostanzialmente di plastica. Ossia nello specifico si tratta di un materiale derivante dal petrolio, che è molto inquinante e anche difficile da riciclare.

Il posto giusto

Quanti si sono chiesti dove poter gettare la pellicola una volta utilizzata per impacchettare gli alimenti. Questa pellicola è composta da polimeri plastici, quindi va smaltita nel contenitore della plastica. Attenzione però, se la pellicola è pulita dai residui di cibo basta solo toglierne le piccole parti e gettare la pellicola nella plastica. Se invece la pellicola è molto sporca allora va nell’indifferenziata.

Un nuovo studio mostra che le padelle antiaderenti in teflon, quando rovinate, potrebbero arrivare a rilasciare fino a 2 milioni di microplastiche dannose per la salute Che utilizzare padelle in teflon rovinate non sia proprio una buona idea, già ce lohttps://t.co/XcUt4ojxRe pic.twitter.com/ZoRkJAYhgp — La Citta News (@lacittanews) November 8, 2022

Vi sono anche le pellicole biodegradabili e quindi in questo caso possiamo gettar la pellicola nel contenitore dei rifiuti organici. Ma un consiglio va dato, siccome si tratta di un materiale derivante dal petrolio e quindi molto inquinante, si consiglia a questo punto di evitarla. Alcuni consigli utili sono che se dobbiamo conservare del cibo avanzato in frigorifero, trasferiamolo in un contenitore di vetro che abbia una chiusura ermetica, evitando quindi la pellicola.

Inoltre al supermercato scegliamo sempre prodotti sfusi e non quelli già confezionati in una pellicola. Per coloro che non possono fare a meno della pellicola allora consigliamo di utilizzare una pellicola lavabile e riutilizzabile .