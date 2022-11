Nek: finalmente la bella notizia tanto attesa!

Nek torna in tv: finalmente l’artista tornerà davanti alle telecamere. Ma cerchiamo di capire quando e dove succederà.

Nek è uno dei cantanti più amati della nostra Penisola. Ha fatto innamorare tutti i suoi fan grazie alle doti canori, ma anche grazie all’intensità dei suoi occhi blu.

Una bella notizia per lui: infatti, sta per tornare in tv con un programma tutto suo. Ma quando – e dove – potremmo vedere Nek in televisione?

Filippo Neviani – vero nome dell’artista – dovrebbe tornare in tv in una veste insolita a quella a cui siamo abituati.

TVBlog, infatti, ha rivelato che il cantante è pronto a vestire i panni del conduttore ed ha rivelato anche quale programma dovrebbe condurre, “Dalla strada al palco”.

Nek: presto tornerà in tv

Come alcuni di noi si ricorderanno, si tratterrebbe della sua seconda edizione. Lo show musicale è stato ideato da un altro grande conduttore della Rai, Carlo Conti, che vede al centro della scena artisti di strada che si esibiscono di fronte a un pubblico.

È andato in onda a fine giugno del 2022 ed ha avuto un discreto successo, registrando circa un milione di spettatori ad ogni puntata.

E proprio per questo, già dalla fine di questa prima edizione, si è parlato spesso di una seconda. Ma quando tornerà in tv? E soprattutto quanto dovremmo aspettare per vedere Nek nel ruolo di conduttore?

Rai Due dovrebbe ospitare ancora una volta questo show. E per quanto riguarda la data, ancora non ce ne è una definitiva, ma si parla a primavera del 2023.

È piaciuto talmente tanto questo programma che dovrebbero aver aumentato anche le sue puntate: infatti, nella prima stagione ne abbiamo viste 4, ora si parla già che ne avrà due in più.

I fan dell’artista, quindi, non dovranno aspettare ancora molto prima di vedere il loro beniamino alle prese con la conduzione del programma Dalla strada al palco che andrà in onda su Rai Due e molto probabilmente nel prime time.

Intanto, poche settimane fa, Nek ha partecipato al programma di Canale Cinque, Amici, in veste di giurato. Lo stesso talent, dove alcuni anni fa, insieme al suo amico J-Ax ha svolto il ruolo di coach per la squadra blu.