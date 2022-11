Monica Bellucci: qualcosa non torna, ecco perché

L’iconica attrice è stata invitata a Domenica In, l’intervista di Monica Bellucci ha sconvolto l’opinione pubblica!

Monica Bellucci rappresenta sicuramente un’icona di stile e talento, soprattutto in riferimento al panorama cinematografico internazionale. Attualmente, si tratta di una delle poche attrici approdate all’estero, capaci di costruire la propria carriera anche negli irraggiungibili set di Hollywood. Ha collaborato con grandi registi del calibro di Francis Ford Coppola, Mel Gibson, Spike Lee, ma anche Zeffirelli, Tornatore, Muccino e Vanzina.

Al momento, la bellissima attrice 58enne si prepara per la proposta di tre prodotti cinematografici: Memory di Martin Campbell, Siccità di Paolo Virzì (già in sala) e Diabolik – Ginko all’attacco! di Manetti Bros. Proprio in occasione dell’uscita dei tre film, Mara Venier ha deciso di invitare Monica Bellucci negli studi di Domenica In per poter parlare dei suoi grandi successi e dei futuri progetti della sex symbol italiana. Tuttavia, nel corso dell’intervista, alcuni telespettatori hanno mostrato un certo fastidio nei confronti della diva internazionale. Scopriamo insieme cos’è successo.

Monica Bellucci, l’intervista a Domenica In lascia perplesso il pubblico

I successi professionali, così come i numerosi premi e film famosi, non possono niente contro l’antipatia del pubblico sovrano. Spesso e volentieri, diversi fan di pop star e divi di Hollywood rimangono delusi di fronte alla reale personalità dei volti noti a livello internazionale. Una cattiva impressione può influenzare la carriera dei personaggi nel mondo dello spettacolo, in quanto è proprio l’amore del pubblico ciò che consente loro affermarsi sul piccolo e grande schermo. Monica Bellucci fatica ad aggraziarsi la stima e l’affetto degli italiani.

Mara Venier ha esordito sottolineando il numero di prodotti usciti nel 2022, Monica Bellucci dal canto suo ha risposto: “Non so, non li ho contati tutti”. La frase ha suscitato un certo fastidio nei telespettatori, i quali hanno giudicato la diva poco umile, a tratti arrogante ed eccessivamente rigida. Diversi hanno sottolineato il talento e la bellezza dell’attrice, confermando al contempo di trovarla particolarmente antipatica.

“Dopo tutti questi anni ancora non mi capacito del suo successo come attrice!”, si legge sul web – accompagnato da: “[…] AO NE HAI FATTI 3 (con 3 battute) mica 300! RILASSATI MO”, ma anche “Se volete far floppare un film al botteghino metteteci la Bellucci e il risultato è assicurato”. Insomma, l’intervento della diva a Domenica In non ha contribuito ad un innalzamento della sua carriera; al contrario, moltissimi utenti hanno ribadito di quanto l’attrice sia stata sopravvalutata nel corso degli anni – una critica con cui Monica Bellucci ha dovuto fare i conti più di una volta nel corso della sua carriera.