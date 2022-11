Matrimonio con colpo di scena. Il fotografo ha cancellato tutte le foto sotto gli occhi increduli dei due novelli sposi.

Da giornata da sogno a incubo ad occhi aperti il passo è stato davvero breve. Tempo di pochi istanti e tutte le foto della cerimonia erano state distrutte.

La coppia – non si sa bene per quale ragione – non aveva ingaggiato un professionista per fare le foto durante il giorno del matrimonio. Forse per risparmiare un po’, i due hanno chiesto ad un loro amico di fare qualche scatto in cambio di una cifra simbolica. L’amico ha accettato ma, ad un certo punto, causa incomprensioni, ha distrutto tutte le foto sotto gli occhi degli sposi. Il fatto è avvenuto negli Stati Uniti. L’uomo era stato ingaggiato all’ultimo momento per lavorare circa 12 ore alla cifra di 250 dollari. Dopo 7 ore in piedi, senza sosta, il fotografo è sceso per sedersi e fare una pausa per mangiare: ma la coppia non gliel’ha permesso. Per tutta risposta ha cancellato tutte le foto ed è andato via.

Il giorno del matrimonio il fotografo aveva iniziato molto presto a immortalare l’evento: addirittura era andato a casa della sposa per fare qualche foto prima del matrimonio. A seguire le immagini della cerimonia e del ricevimento. Essendo iniziato alle 11:00, e con la fine dell’evento alle 19:30, non vedeva l’ora di fare una pausa. Il cibo veniva servito intorno alle 17:00, ma gli è stato detto che non poteva fermarsi a mangiare insieme agli altri invitati ma doveva continuare a fare foto. L’uomo, a quel punto, si è sentito non solo maltrattato ma pure offeso in quanto, inizialmente, era stato invitato al matrimonio come ospite e solo dopo gli era stato chiesto di scattare foto. Ma gli sposi si sono mostrati inflessibili e gli hanno negato anche solo una pausa di 20 minuti. Pena: andare via senza prendere un soldo. E così è stato: se ne è andato senza paga ma solo dopo aver distrutto tutte le foto scattate. Negli ultimi mesi ai matrimoni ne sono successe di tutti i colori: dagli sposi che sono dovuti tornare a pulire la chiesa alla coppia che si è presentata al ristorante senza avvisare che si trattava di un pranzo nuziale. La storia forse più divertente viene dalla Gran Bretagna dove una giovane sposa mollata la mattina stessa del matrimonio, ha deciso lo stesso di fare festa e ha portato tutti gli invitati al ristorante