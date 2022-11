L’auto fa questo rumore? C’è un motivo ben preciso

Cosa accade quando l’auto fa troppo rumore nel momento in cui si prende una buca? Attenzione, l’auto potrebbe avere dei problemi. Dobbiamo ricordare che le vetture sono progettate con assetti per ammortizzare i dossi, asfalti irregolari e strade sconnesse.

Rumori o altro si verificano soprattutto nelle auto che hanno già qualche anno di vita. Come in tutte le cose si verifica l’usura di diverse componenti meccaniche, che fa sì che le vetture siano soggette a dei rumori particolari a cui prestare attenzione.

Se il rumore è costante è consigliabile di recarsi dal meccanico. Effettuare un controllo sarà indispensabile per individuare dei possibili problemi a cui bisogna intervenire quanto prima. Entriamo nel dettaglio per comprendere meglio.

Quali sono le cause

Nel momento in cui si prende una buca e poi successivamente si avverte un rumore nella nostra vettura, sicuramente riguarda la parte anteriore del veicolo. Da controllare sono soprattutto sospensioni o ammortizzatori. Ma vi sono altre ipotesi da considerare. Spesso si tratta della barra stabilizzatrice, detta anche antirollio. Questa barra stabilizzatrice, è un asse d’acciaio che va da una ruota all’altra. Il ruolo di questa barra è la stessa di quella che hanno i motociclisti che quando sono sui due ruote nel momento in cui curvano, piegano anche il loro corpo, quindi fanno attenzione alla postura.

Questo per farci capire che è necessario che la barra non sia rigida. La barra si fissa al telaio anche con l’ausilio di boccole in gomma, si può verificare che queste boccole si usurino con la conseguenza di problemi per l’auto, la quale ci avverte facendo del rumore particolare dopo avere preso un dosso o una buca. Ecco quindi la necessità di sostituirle.

Attenzione a saper distinguere il rumore che si verifica da questa usura della barra, che non va confuso con quello che potrebbe venire da una rumorosità del motore. Si verificano quindi dei problemi fastidiosi e bisogna affrontare delle spese di manutenzione, indispensabili per fare in modo che il problema non peggiori. Attenzione quindi ai rumori della nostra auto, non sottovalutiamoli e rivolgiamoci subito al nostro meccanico di fiducia che sicuramente saprà darci delle soluzioni.