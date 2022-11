Giulia Salemi rivela il dettaglio intimo

La nota influencer ha deciso di condividere un dettaglio intimo della sua vita privata: ecco le dichiarazioni di Giulia Salemi.

Giulia Salemi ha raggiunto l’apice della notorietà nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip, occasione in cui ebbe modo di conoscere l’attuale compagno di vita – Pierpaolo Pretelli. La storia d’amore dei due appassionò a tal punto il pubblico italiano, da portare alla diffusione di un appellativo specifico per indicare la coppia: i Prelemi.

Oltre a creare una dinamica sentimentale intrigante, Giulia Salemi ebbe la possibilità di condividere con i telespettatori la sofferenza derivata dalla discriminazione razziale. Per chi non dovesse averne memoria infatti, ricordiamo che l’influencer nasce da padre italiano e madre iraniana, Fariba Tehrani. Le due hanno dovuto affrontare insieme diversi ostacoli, soprattutto durante l’infanzia della piccola Giulia. Eppure, sembra che l’ex gieffina abbia combattuto la sua prima battaglia ad appena tre mesi di vita. Scopriamo insieme cosa successe.

Giulia Salemi parla della malattia: la madre appare tutt’oggi devastata

Dopo appena tre mesi dalla sua nascita, Giulia Salemi dovette affrontare con forza la sua prima battaglia di vita: in seguito ad alcuni esami le venne diagnosticato un tumore nella zona del petto. Una massa cancerogena si stava diffondendo ed ingrossando, se non fosse stata curata in tempo probabilmente avrebbe soffocato la bambina. Giulia venne quindi sottoposta ad un’operazione molto delicata di cinque ore, di cui tutt’oggi porta la cicatrice.

L’ex gieffina ha raccontato di possedere il segno dell’operazione sul seno, per questo motivo ha al contempo ammesso di avere un seno più piccolo dell’altro. Inoltre, al momento sembra che Giulia non abbia alcuna intenzione di ricorrere alla chirurgia estetica per correggere la differenza.

Dal canto suo, Fariba ha ammesso di ricordare quel periodo come l’esperienza più brutta della sua vita. Per potersi dedicare anima e corpo alla piccola, decise addirittura di tagliarsi i capelli cortissimi, in modo da avere un pensiero in meno. Ad oggi, Giulia è fuori pericolo, grazie ai medici che più di vent’anni fa rimossero la massa tumorale presente nel suo petto.

“Uno dei rischi era che quella massa potesse tornare” – ha raccontato Fariba al settimanale Di Più – “per fortuna non si ricreò mai più. […] Non ha mai voluto operarsi al seno, ha voluto tenersi addosso quel ricordo della sua infanzia”.