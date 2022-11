Capelli che cadono a ciocche_ Ecco cosa fare veramente

By

Molti di noi sono spesso soggetti alla caduta dei capelli. Questa può avere svariate cause, vi sono dei succhi da bere per rafforzarli in modo che i capelli crescano forti e rigogliosi.

Alla base della perdita dei capelli vi è una carenza nutrizionale. Vi possono essere anche altre cause come problemi alla tiroide e squilibri ormonali. Si consiglia quindi di rivolgersi al medico per cercare d’indagare sulle cause.

Molti di noi siamo soliti pensare che per contrastare la caduta dei capelli occorre applicare sulla nostra chioma molti prodotti. Non sempre questa è la giusta soluzione al problema, infatti vi sono dei rimedi naturali per contrastare la perdita dei capelli e vediamo insieme quali sono.

Cosa dovremmo bere ogni giorno per la salute del capello

Innanzitutto succhi a base di ferro, visto che alla base della perdita dei capelli vi è anche l’anemia. Il succo di spinaci ad esempio, le foglie sono un vero e proprio boost di ferro. Le prugne e il loro succo sono ricche di ferro, magnesio, vitamina B6 e vitamina C. Il succo di barbabietola alza notevolmente i livelli di ferro e ferma la caduta dei capelli. Anche i succhi ricchi di antiossidanti, sono un rimedio molto utile per rafforzare i nostri capelli. Il succo di amla promuove la crescita di nuovi capelli. Il succo di cetriolo è ottimo essendo ricco di antiossidanti. I succhi a base di vitamina A, come il succo di carota, che aiuta a fornire nutrimento al follicolo e stimolano la crescita dei capelli

La vitamina B12 e la B9 sono entrambe fondamentali per la crescita dei capelli. Il succo di arancia ha nutrienti che possono aiutare con la crescita dei capelli. Il succo di fragola ricco di vitamina B9, ma sono anche ricche di vitamina C, manganese, biotina, omega 3 e potassio.

I frullati proteici, sono anche molto importanti per contrastare la caduta dei capelli, come lo yogurt greco frullato proteico, a cui si aggiungono lamponi, anacardi, banane o altri frutti. Il frullato di banana con una ricetta davvero gustosa e amica dei nostri capelli : 3/4 di tazza di latte di mandorle, 1/4 di tazza di anacardi crudi, 1 banana media, 2 cucchiai di avena intera, 1 cucchiaio di semi di lino, 1 dattero essiccato tritato. Il frullato è pronto.