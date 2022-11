Grande Fratello: arriva l’idea che non ti aspetti

La produzione del Grande Fratello Vip tenta il tutto per tutto, Mediaset ha bisogno di risollevare il programma di Signorini!

La settima edizione del Grande Fratello Vip sta colando a picco; nonostante il caso Bellavia abbia suscitato un notevole interesse nell’opinione pubblica, il cast scelto da Alfonso Signorini fatica a conquistare l’affetto dei telespettatori. L’edizione corrente rappresenta un triste specchio della nostra società: dal bullismo alla volgarità, per non parlare poi di atteggiamenti aggressivi, volta faccia e storie d’amore nate senza un reale interesse sentimentale.

La produzione del Grande Fratello Vip sta cercando di rimediare agli errori commessi dai coinquilini; in poche settimane infatti diversi partecipanti hanno dovuto abbandonare la casa, per la squalifica oppure per il volere del pubblico.

Nel caso di Elenoire per esempio, il 90% del voto popolare ha scelto per la sua eliminazione – conseguenza dovuta agli atteggiamenti poco rispettosi rispetto ad altri colleghi. Insomma, la settima edizione del Grande Fratello Vip ha bisogno di volti nuovi per non perdere quel poco di credibilità che le resta.

Grande Fratello Vip, la produzione disperata ha un colpo di genio! Ecco l’idea inaspettata

E’ possibile salvare l’attuale edizione del Grande Fratello Vip? A quanto pare sì, occorre semplicemente inserire nuove personalità nel cast originale. E’ proprio questa l’idea della produzione della trasmissione, quella di coinvolgere altri vip nel reality show. Sembra che la redazione stia già corteggiando sei papabili nuovi partecipanti.

Tra di loro troviamo Luca Onestini, Oriana Marzoli, Helena Prestes, Edoardo Tavassi, Sarah Altobello e Raffaello Mazzoni. In particolare, Onestini aveva già partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, offrendo un ottimo contributo al programma. Per chi non dovesse ricordare, l’ex tronista ha sviluppato un ottimo rapporto con Raffaello Tonon, ma anche con la bellissima coppia di amiche formata da Giulia De Lellis ed Ivana Mrazova. Sostanzialmente, il pubblico è affezionato all’infuencer emiliano, tanto da richiederlo nuovamente nel programma.

Di recente, è arrivata la smentita di Dayane Mello – la produzione infatti sembra che avesse contattato anche lei; tuttavia, la modella brasiliana ha confermato di non aver alcuna intenzione di unirsi al cast del Grande Fratello Vip, dissociandosi completamente rispetto ai comportamenti tenuti dai coinquilini.