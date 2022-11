Alex Belli e Delia Duran si sposano? Enorme problema all’orizzonte

Matrimonio in vista tra Alex Belli e Delia Duran. Ma davvero si sposano? Sembra esserci un problema all’orizzonte

Alex Belli e Delia Duran si sposano. È questa la notizia che sta facendo il giro del web e dei magazine online nelle ultime ore.

L’indiscrezione sarebbe arrivata ovunque e sono quindi in moltissimi a parlare di un possibile matrimonio tra i due. Tuttavia, sembra che ci sia un problema all’orizzonte. Ecco di che cosa si tratta.

Alex Belli e Delia Duran si sposano? Ecco il problema all’orizzonte

È già più di un anno che Alex Belli e Delia Duran vivono la loro storia d’amore in maniera pubblica e senza nascondere nulla. Secondo alcune indiscrezioni, i due starebbero pensando seriamente di sposarsi e fare quindi il grande passo. Ma cosa c’è di vero? Potrebbero esserci problemi all’orizzonte.

“Ha una pratica di divorzio assai complicata con l’ex marito – scrive Alberto Dandolo sul settimanale oggi, riferendosi a Delia Duran – Marco Nerozzi”. Tra i due ex, infatti, c’è un rapporto piuttosto teso e distaccato, proprio per via della pratica in atto. La stessa Duran ha più volte confermato questa situazione su tv e giornali. Dunque, Alex Belli e Delia Duran si sposano? A quanto pare servirà attendere che le pratiche si concludano come previsto.

È stato poi rivelato che Delia Duran e il famoso attore hanno affrontato una delusione piuttosto grave recentemente. Secondo le indiscrezioni, infatti, la coppia era in lizza per entrare a far parte dell’ambitissimo cast della prossima stagione di Pechino Express, il game show condotto da Costantino Della Gherardesca.

“Non sono riusciti ad entrare nel cast del reality di Sky Uno” scrivono su Oggi, rivelando la delusione dei due. Ma potrebbero esserci altre occasioni per fare capolino in tv. “C’è chi giura che sentiamo parlare di loro in un programma Rai di prima serata – rivela il giornalista di Oggi – che andrà in onda in primavera”.

Dunque, potrebbe esserci una buona opportunità per la coppia di apparire nuovamente in televisione grazie ad un nuovo programma Rai in partenza presumibilmente tra aprile e maggio. Non resta quindi che aspettare e attendere anche novità sul fronte matrimonio, che ormai sembra essere imminente.