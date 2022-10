Raffaella Carrà: che fine ha fatto il suo patrimonio? Da non credere

E’ trascorso già più di un anno dalla morte di Raffaella Carrà. L’artista è venuta a mancare a causa di carciroma ai polmoni e all’età di 78 anni è scomparsa lo scorso luglio.

Un dolore immenso non solo per i suoi amici, ma anche tutti i fan del mondo che la sostenevano e l’ammiravano. Ancora oggi si sa poco e nulla, del suo reale patrimonio e soprattutto a chi è stato donato, dato che non aveva famiglia.

Il ricordo di Raffaella Carrà continua a restare vivo nel cuore di tutti. Definirlo non è affatto facile, l’artista ha sempre avuto una vita lontana dalla mondanità. Non le è mai piaciuto apparire e tanto meno ostentare le sue ricchezze.

Durante la sua carriera ha avuto ingenti guadagni grazie ai cachet delle trasmissioni TV, ai diritti televisivi e alle royalties delle sue canzoni. Raffaella non ha mai nascosto di guadagnare bene ma nello stesso tempo ha sempre fatto presente di pagare le tasse.

Oltre a questi guadagni nel suo patrimonio troviamo anche un ricco patrimonio immobiliare tra cui una villa a Roma, una grande villa sul Monte Argentario e un appartamento in Toscana nel comune di Montalcino Infine, è an che possibile che la Carrà aveva acquistato una casa in Spagna, nazione dove ha lavorato molti anni.

Ma a chi è andato il suo patrimonio?

Come in molti sanno Raffaella Carrà non era sposata e di conseguenza non aveva eredi. Una delle domande più comuni che in tanti si sono posti in questi mesi dalla sua tragica scomparsa è sapere a chi è andato tutto il suo patrimonio.

Quello che sappiamo è che accanto ha sempre avuto queste persone, ovvero Sergio Japino, l’uomo a cui è stata legata per molti anni; i nipoti Matteo e Federica Pelloni, figli del fratello Renzo morto nel 2001 per un tumore al cervello ed infine Barbara, Paola e Claudia, le tre figlie di Gianni Boncompagni il famoso produttore televisivo.