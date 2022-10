Caffè, come lo bevi rivela la tua personalità: ci avevi mai pensato? Ecco cosa potrebbe svelare di te questa bevanda!

Il caffè è diventato una bevanda consumatissima in tutto il mondo, un vero e proprio rito; che lo si gusti a colazione, dopo i pasti oppure come scusa per uscire e conversare, è ormai un must delle giornate di molti.

Hai mai fatto caso però a come lo bevi? Probabilmente, nel corso del tempo hai sviluppato dei gusti personali e, magari, questo potrebbe indicare qualcosa sulla tua personalità. Ci avevi mai pensato? Lasciati suggestionare dalle opzioni!

Forse in molti non ci fanno caso, ma il tipo di caffè che preferiamo potrebbe davvero svelarci qualcosa di noi; propone quest’idea, come riporta il sito GreenMe, il libro 50 sfumature di caffè edito da Edizioni Sonda.

“Prendere un caffè è un rito, scandisce i ritmi della giornata. Un buon caffè per iniziare, un buon caffè per la dovuta pausa lavorativa, un buon caffè per condividere emozioni con una persona simpatica, un buon caffè per tirarsi su. Insomma, c’è sempre un buon motivo per prenderne uno” afferma lo psichiatra e psicoterapeuta Ferdinando Pellegrino, nell’intervista inserita nel libro.

La dottoressa Ramani Durvasula, ricercatrice statunitense e docente di Psicologia Clinica presso la California State University, ha proprio effettuato uno studio sulle possibili correlazioni fra consumi alimentari e personalità, diffondendo interessanti quanto curiosi risultati.

A quanto pare infatti, chi beve il caffè espresso ama la semplicità ed è restio ai cambiamenti, mentre al contrario chi ama il caffè freddo ha grande piacere nel provare cose nuove, anche se spesso in maniera addirittura spericolata.

Chi ama il caffè macchiato è molto empatico verso gli altri, ma delle volte tende a trascurare sé stesso; gli amanti del caffè decaffeinato o di soia pare siano molto sensibili e amanti della precisione e del controllo. L’indagine si è svolta su un campione di circa 1000 bevitori di caffè, di cui sono stati registrati i tratti psicologici e i gusti in materia di caffe.