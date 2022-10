Giorgia Meloni: adesso parla la mamma

By

Dopo la vittoria di Giorgia Meloni, anche sua madre Anna Paratore ha voluto dire la sua sul trionfo della figlia. Andiamo a scoprire nel dettaglio le parole della signora.

In queste ore la madre di Giorgia Meloni ha rilasciato una lunga intervista in cui ha commentato la vittoria di sua figlia. La signora Anna non ha avuto peli sulla lingua e ha espresso a gran voce il suo parare dopo gli attacchi da parte dei media. Scopriamo nel dettaglio le sue parole.

In queste ore anche la signora Anna Paratore, mamma di Giorgia Meloni, è stata rintracciata da un giornalista della Repubblica per dire la sua sulla vittoria della figlia. La donna ha rilasciato una lunga intervista in cui non si è fatta troppi problemi a commentare il trionfo di Fratelli d’Italia.

D’altronde la schiacciante vittoria della politica romana ha attirato a se un grande discussione a livello mediatico. Motivo per cui sua madre è voluta intervenire per difendere sua figlia Giorgia.

La signora ha rilasciato l’intervista all’interno del suo appartamento popolare nella Garbatella di Roma, proprio in questa cittadina non ci sono stati grandi festeggiamenti per la vittoria della Meloni. Ma andiamo a scoprire le sue parole.

La madre di Giorgia Meloni commenta la vittoria della figlia in questo modo

Come ben sappiamo il 25 settembre si sono tenute le elezioni per rinnovare i rappresentanti di Camera e Senato. A trionfare con il 26,10% sono stati i Fratelli d’Italia con la guida di Giorgia Meloni. Ora il partito della politica romana potrebbe varcare le porte di palazzo Chigi con un primo premier donna.

In queste ore a commentare la vittoria della Meloni è stata anche sua madre, la signora Anna Paratore. In pochi sanno, che la donna vive all’interno di uno stabile popolare nella Garbatella, proprio qui, il giornalista della Repubblica a raggiunto la signora per rilasciare una lunga intervista.

Dopo il trionfo schiacciante di Fratelli d’Italia, la mamma di Giorgia ha voluto commentare in questo modo la vittoria del suo partito “Mia figlia neofascista? Non diciamo baggianate“.

Poi ha anche preso le sue difese aggiungendo “ Titoli dei giornali stranieri sul pericolo neofascista? Tutte baggianate. Adesso mi aspetto per prima cosa che mia figlia tolga il reddito di cittadinanza ai 18enni e che dia quei soldi agli invalidi”

In ogni modo la signora si è detta felice ed orgogliosa della vittoria della figlia, ora aspetta con ansia di vederla come primo ministro donna.

Voi cosa ne pensate?