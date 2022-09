Beautiful anticipazioni: Paris sconvolge Zende

By

Paris racconterà a Zende la sua grande novità. Steffy e Finn le hanno proposto di andare a vivere con loro e lei ha accettato. Il Forrester sarà però perplesso.

Una nuova puntata attende i fan di Beautiful. Le anticipazioni ci fanno sapere che Paris sta ottenendo grandi consensi dalla famiglia Forrester e grazie all’aiuto si Steffy tutto è riuscita ad avere un ottimo ruolo in azienda.

La giovane inoltre dopo aver saputo che la sorella di Zoe viveva in albergo le ha chiesto di andare a vivere sulla casa alla scogliera. Una notizia che l’ha resa entusiasta e non ha potuto non fare a meno di condividere con il suo fidanzato.

Zende però non sembra felice dell’accaduto e secondo la sua opinione non è il caso che lei viva insieme al suo capo e insieme a una famiglia con un bambino così piccolo. ? La Buckingham lo rassicurerà dicendogli che non ci saranno problemi.

Beautiful: Steffy e Finn chiedono a Paris di andare a vivere con loro

Le anticipazioni di Beautiful ci fanno sapere che Steffy e Finn chiederanno alla giovane Paris di andare a vivere con loro dopo aver scoperto che la ragazza non ha un’abitazione sua. La Buckingham è contentissima della novità che l’aspetta e non vede l’ora di informare Zende di aver trovato una soluzione ai suoi problemi.

A quanto pare quest’ultimo non sembra felice della notizia. Infatti, il nipote dei Forrester storcerà il naso e le chiederà se è davvero giusto andare a vivere insieme alla coppia e a una neonata. Paris si troverà a vivere con il suo capo?

Zende e Paris parlano del loro futuro

Nel corso della puntata vedremo Paris rincuorare Zende. Non si troverà in difficoltà a casa di Steffy e tutto andrà bene; lui non ha nulla di cui preoccuparsi. Il ragazzo cercherà di calmarsi poi entrambi cominceranno a parlare del loro futuro. I due sono pronti a portare avanti la loro storia con grandi progetti.

Per tutte le altre news ed anticipazioni sul mondo del gossip e dello spettacolo continuate a seguirci sempre su Formatonews.