Nico è morto a soli 34 anni sotto gli occhi del padre. Il giovane tra un mese avrebbe sposato la sua Alessia.

La tragedia si è consumata in via Cal Longa, a Cessalto in provincia di Treviso. La vittima si chiamava Nico Baldo, assicuratore 34enne prossimo alle nozze.

Il padre, il signor Danilo Baldo ancora non riesce a credere a quello che è successo: “L’ho visto morire davanti ai miei occhi” – continua a ripetere tra i singhiozzi. Nico è stato travolto e ucciso da un’auto proprio davanti alla casa dei genitori. Stava cercando di riprendere il cane che era sfuggito. Nico era nato a Motta di Livenza ma viveva a Lanzago di Silea, provincia di Treviso, in via Callalta, con la compagna Alessia. Ad uccidere il 34enne una Audi A3 grigia guidata da un 30enne di San Stino di Livenza. Dalle prime ricostruzioni è emerso che il giovane aveva appena posteggiato la sua auto e aveva con sé il suo cagnolino Archie il quale è corso in strada. Per evitare che la bestiola venisse investita Nico si è affrettato a riacciuffarlo rimanendo, a sua volta, investito e ucciso. Intervenuti per cercare di salvargli la vita medico e infermieri del Suem 118, con elicottero e ambulanza. Per Nico purtroppo non c’è stato però nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate, inutile ogni tentativo di rianimazione. La tragedia è avvenuta a distanza di appena un mese dal matrimonio di Nico con la fidanzata Alessia. Non solo: Nico è morto il giorno prima del matrimonio del fratello Marco.

Questa è solo l’ennesima tragedia che si consuma sulle strade italiane. Solo in Veneto, ad agosto, sono state dodici le vittime della strada: l’ultimo il giovane Francesco Favaro, 17 anni. Mentre il 25 agosto è stata la volta di Kevin Carraro, travolto da un’auto, a Campigo. Ma questo è un dramma che riguarda tutto il paese. Solo poco tempo fa a Pordenone il giovanissimo Giovanni Zanier, ad appena 15 anni, è stato travolto e ucciso da un’automobile mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Alla guida dell’auto una soldatessa americana che è poi risultata positiva all’alcoltest con un tasso alcolemico di quattro volte superiore a quello consentito dalla legge in Italia.