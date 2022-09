Lo riconoscete? E’ un noto presentatore, impossibile indovinare chi è solamente da questa foto: tu sai di chi si tratta?

Prima di finire costantemente sotto i riflettori e al centro dell’attenzione, anche molti grandi protagonisti del mondo dello spettacolo attuale sono stati dei bambini spensierati, ben lontani dalle telecamere.

Ad esempio, riconoscete il bambino della foto? Ad oggi è un noto presentatore, ma sembra quasi impossibile indovinare di chi si tratta: tu ci riesci? Davvero da non credere.

Lo riconoscete? E’ un noto presentatore, impossibile indovinare: ci riesci?

La foto non è di certo stata scattata di recente, ma risale a qualche anno fa, quando il conduttore in questione aveva tutt’altro per la mente che farsi riprendere dalle telecamere; oggi, invece, è prontissimo a tornare in onda.

Ma di chi stiamo parlando? Siete per caso riusciti a riconoscerlo? Ebbene, il bambino nella foto è proprio Alfonso Signorini, noto giornalista e ormai da anni conduttore del Grande Fratello Vip.

La foto è stata condivisa dallo stesso Signorini sul suo profilo Instagram, allegando un link al podcast di Chi “Storie d’amore”, dove lui stesso è stato protagonista; “C’era una volta un bambino che amava tanto la sua mamma. E quell’amore non è mai finito….“ ha scritto inoltre nella didascalia della foto, che ha fatto il pieno di like.

A quanto pare, Alfonso nel corso degli anni non ha mai perso quel sorriso vispo che sfoggiava da bambino, affermandosi sempre di più con tutto il suo talento; ad oggi è una delle certezze Mediaset e tra pochi giorni sarà alla guida dell’ennesima edizione del Grande Fratello Vip, che proprio con lui al timone ha toccato vertici di successo grandiosi.

Per questa nuova edizione del reality show, il conduttore sarà affiancato ancora da Sonia Bruganelli (confermata dallo scorso anno) e poi da Orietta Berti, vera e propria new entry attesissima dal pubblico; il padrone di casa indiscusso però, come sempre, sarà comunque Alfonso, sempre più amato dai fan.