Elodie: apre il suo cuore e lascia tutti senza parole

Elodie di nuovo innamorata? Ecco cosa ha dichiarato la giovane cantante ai media

E’ davvero un periodo d’oro per l’ex allieva di Maria De Filippi. Da quando ha lasciato la scuola di Amici, Elodie è ottenuto un successo inaspettato che ancora oggi la rende orgogliosa del suo percorso e di ciò che è diventata.

Da Amici alla scelta da parte di Amdeus come co-conduttrice per Sanremo. Quest’anno, con la sua hit tribale ha infiammato l’estate. Ma come va l’amore? Beh a quanto pare, Elodie pare abbia ritrovato il sorriso accanto ad un personaggio molto famoso.

L’ex allieva di Maria de Filippi ha un nuovo amore?

Elodie ha finalmente vuotato il sacco sui suoi attuali rapporti con Andrea Iannone, il pilota ex compagno di Belen Rodriguez. Sono infatti ormai molti giorni che si parla di una relazione tra i due. Ma come stanno davvero le cose?

Ricordiamo che la cantante e il motociclista erano stati beccati insieme in diverse occasioni e sembravano anche molto affiatati. La prima volta che sono stati visti insieme è stato circa un mese fa in Sardegna.

Qualche giorno dopo, invece, sono stati pizzicati a Lugano, mano nella mano. Immagini che parlavano molto chiaro e lasciavano intendere che fra loro due ci fosse effettivamente del tenero.

Elodie conferma la frequentazione con Iannone

A confermare la frequentazione con Andrea Iannone è stata la stessa cantante. Elodie infatti, ha ammesso che tra loro c’è del tenero e per ora si stanno conoscendo. La cantante ha precisato che il motociclista le piace molto ma per adesso non ci sono grandi aspettative. “Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne.”

Come tutti sanno, Elodie da pochi mesi è tornata single, dopo una lunga storia con Marracash. Una relazione importante che purtroppo non è finita nel migliore dei modi. Ad oggi i due hanno un ben rapporto di amicizia.

Per tutte le altre news ed anticipazioni sul mondo del gossip e dello spettacolo continuate a seguirci sempre su formatonews.