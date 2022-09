Cappuccino perfetto in casa? Come realizzarlo

Il cappuccino è sicuramente una delle bevande più amate in Italia. Ma sapete come prepararlo perfetto anche in casa? Ecco la ricetta che vi cambierà la colazione.

Spesso quando abbiamo voglia di un buon cappuccino andiamo nel nostro bar di fiducia. Ma in pochi sanno che è possibile realizzarlo anche comodamente da casa. Ma non preoccupatevi, la ricetta da preparare è davvero semplice e veloce. Scopriamo nel dettaglio cosa serve e come fare.

Bere un ottimo cappuccino al mattino è il modo migliore per iniziare la giornata. Certo è, che non possiamo andare tutte le mattine al bar per fare colazione. Ecco perché oggi vi sveleremo un trucco per prepararlo allo stesso modo, comodamente da casa vostra.

Da oggi potrai gustare un buonissimo cappuccino insieme alla tua famiglia mentre sei ancora in pigiama. Non preoccuparti, sarà più buono di quello che bevi al bar. Scopriamo come prepararlo e cosa serve.

Cappuccino in casa? Ecco la ricetta

Siamo conosciuti in tutto il mondo per il caffè e per i nostri buonissimi cappuccini, tutti ci invidiano la preparazione e nessuno riesce a fare di meglio. Il cappuccino è una delle bevande più amate da chi fa colazione, sicuramente è il modo migliore per iniziare la giornata.

Per prepararlo comodamente da casa avrete bisogno di soli due ingredienti, ovvero:

caffè

latte

Lo zucchero è facoltativo, c’è chi lo mette e chi invece lo preferisce amaro. Per realizzare un buon cappuccino è necessario reperire ingredienti di alta qualità. Sia il latte che il caffè non devono essere di marche scadenti.

La prima cosa da fare è preparare il caffè, in questo caso per avere un gusto più intenso potete optare per la moka. Altrimenti, se volete fare più in fretta potete utilizzare le classiche cialde per la macchinetta del caffè.

Per creare la schiuma di latte, vi basterà mettere a scaldare un pentolino. Non deve arrivare ad ebollizione. Ora prendete le fruste elettriche e monta il latte. Se non le avete potete utilizzare anche il frullatore. Potete utilizzare anche un classico shaker e agitare per 30 secondi.

Per realizzare un buon cappuccino ricordiamo che è necessario usare il latte intero e di alta qualità, inserirlo in una tazza apposta per il cappuccino, infine la schiuma è perfetta solo quando ritorna integra dopo aver messo lo zucchero. Ora non vi resta che correre a prepararlo. Voi cosa ne pensate?