Irene Grandi: ecco che cosa fa oggi e com’è diventata

Sapete cosa fa oggi Irene Grandi? Ecco cosa fa oltre a cantare

La cantante italiana, che negli ultimi vent’anni ha avuto un grande successo ha deciso di cambiare vita e dedicarsi completamente allo sport. L’artista che oggi ha 54 anni si è trasferita nelle campagne della Toscana, dove vive tranquilla e serena. Oggi pratica yoga ed è diventata istruttrice di questa disciplina. Ma andiamo a vedere insieme cosa ha dichiarato al Corriere della sera.

Irene Grandi: cosa fa oggi?

Oggi Irene Grandi vive serena e tranquilla nella sua bellissima casa di campagna. In una recente intervista ha spiegato che oggi ha ritrovato quella serenità che tanto cercava, godendosi il relax e la natura che la circonda.

La sua abitazione ha un piccolo giardino e anche se con la siccità muore tutto è riuscita a far crescere la lavanda. “ A volte penso che sono isolata, in città avrei più occasioni per il mio lavoro. Poi però non ce la fo’ a lasciarla”. Inoltre, ha anche aggiunto che ha fatto della sua passione il suo lavoro. Amo lo yoga e durante il lockdown ha dato lezioni online alle persone.

La passione per lo yoga

Irene ha spiegato che la passione per lo yoga è nato nel 2010 quando ha attraversato un lungo periodo di crisi.” Mi ero accorta che tutto quello per il quale avevo lavorato non mi dava più soddisfazione. I miei punti di riferimento erano volati via” .

Così, partendo da sola per Bali ha scoperto un nuovo mondo legato alla spiritualità che subito l’ha colpita. Oggi si sente una persona diversa, purificata e con tante nuove consapevolezze. A 53 anni ha deciso insomma di stravolgere tutto ciò che era la sua vita, ad esempio anche alzandosi presto la mattina e andare a dormire non troppo tardi.

