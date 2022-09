Federica Panicucci, la sua casa è un sogno per pochi: avete mai visto la dimora della conduttrice? Davvero bellissima.

Federica Panicucci, come tanti altri suoi colleghi e sue colleghe, ha sfruttato al meglio l’estate per ricaricare le energie in vista della nuova stagione televisiva; tra Maldive e la sua Toscana, si è goduta dei momenti di relax che non ha esitato a condividere coi suoi follower.

Molto spesso, la Panicucci condivide scatti anche direttamente dalla sua dimora: avete mai visto la casa della conduttrice? E’ davvero un sogno, bellissima ed elegante come lei.

Federica Panicucci, la sua casa è un sogno per pochi: eccola

Impegnata ormai da tantissimi anni come conduttrice Mediaset, la Panicucci si è stabilita a Milano, dove si è costruita nel corso del tempo un meraviglioso nido da condividere con le persone che ama, compreso il suo compagno, l’imprenditore Marco Bacini.

La casa dista veramente poco da Cologno Monzese, storica sede degli studi Mediaset; stando ad alcuni scatti pubblicati sul profilo Instagram della stessa conduttrice toscana, come riporta il sito kontrokultura.it, la casa vanta degli interni in stile moderno e raffinato, con le tonalità che abbracciano colori molto chiari.

Guardando al salotto, la Panicucci ha scelto un divano angolare bianco, a cui si abbina un elegante tappeto color crema; i mobili abbracciano uno stile moderno, così come gli oggetti in argento e i vasi portano colore al soggiorno, decorato anche con varie fotografie e dove sono presenti moltissimi libri.

Anche per l’esterno pare che la Panicucci abbia deciso di optare per toni chiari, in particolare per la tinta bianca; i mobili che vediamo sulla terrazza sono infatti di questo colore. Nello spazio esterno al piano terra è presente anche un prato sintetico e una scala a chiocciola, che collega presumibilmente il giardino alla terrazza soprastante.

Dalla sua dimora, la Panicucci può godere di una vista stupenda su tutta Milano, un meraviglioso panorama che può osservare sia all’alba che al tramonto.