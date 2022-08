Jennifer Lopez: la decisione che lascia perplessi

Secondo un pettegolezzo Jennifer Lopez avrebbe licenziato tutti i suoi ballerini, andiamo a vedere perchè

Continua a stupire Jennifer Lopez e questa volta lo fa in una maniera incredibile. Dopo aver fatto parlare per mesi per il suo ritorno di fiamma con lo storico fidanzato ora a far parlare è una sua decisione che riguarda il proprio corpo di ballo.

Jennifer ha un carattere molto particolare è lo ha anche nel soddisfare vizi e capricci nel suo lavoro. Pare infatti che di recente abbia deciso di licenziare all’improvviso tutti i ballerini sotto il segno zodiacale della Vergine. Sarà vero?

Perchè Jennifer Lopez ce l’ha con le vergini?

A spifferare il pettegolezzo che ha di molto incredibile, è stata l’ex star di Glee Heather Morris. Secondo l’attrice J.Lo dopo una giornata intera di audizioni per il suo prossimo tour, avrebbe fatto alzare la mano a tutti i ballerini nati sotto il segno della vergine per poi invitarli a fare i bagagli.

Il motivo sarebbe più facile di quello che si crede, secondo alcuni fan ad essere della vergine è il suo ex marito Marc Anthony. Se ciò fosse vero sarebbe davvero un motivo bizzarro. Intanto, The Mirror ha provato a contattare i diretti interessati ma al momento nessuno ha risposto.

La cantante ed attrice in luna di miele in Italia

La star internazionale dopo la separazione con Marc Anthony si è legata sentimentalmente al suo storico ex Ben Affleck. La coppia è convolata anche a nozze e ora si sta godendo la luna di miele nel nostro Bel Paese. Al momento sono sul Lago di Como dove tra l’altro sono stati ospiti anche di George Clooney.

Inoltre, sono stati paparazzati a Milano mentre facevano shopping a via Montenapoleone. Infine, anche in un maneggio a Como e alla fabbrica del cioccolato, a fare la fila come una coppia normale di fidanzati. Per la bellissima ed affascinante Jennifer Lopez questo è davvero un periodo d’oro. Non solo l’amore a gonfie vele ma anche il suo lavoro.

Per tutte le altre news ed anticipazioni sul mondo del gossip e dello spettacolo continuate a seguirci.