Il divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone si è lasciato andare ad effusioni con il suo nuovo fidanzato mentre erano in barca a Positano.

Una nuova storia d’amore genera sempre una certa euforia, a tutte le età. E così il giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, prossimo ai 60 anni e con un matrimonio alle spalle, si è lasciato andare ad effusioni molto passionali con la sua nuova fiamma.

Il nuovo fidanzato del 60 enne Alessandro Cecchi Paone, da quanto emerso finora, si chiama Simone, ha 26 anni e non fa parte del mondo della tv e dello spettacolo. La coppia è stata paparazzata dai fotografi del settimanale Chi mentre si trovava in barca a Positano e il divulgatore ha voluto, pertanto, rilasciare un’intervista al giornale diretto da Alfonso Signorini: “Non c’è nulla da nascondere: è una grande e dolce passione estiva. Una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando” – le parole del giornalista.

L’ex conduttore de La macchina del Tempo ha così ufficializzato la sua nuova storia e ha aggiunto che ha già fatto conoscere Simone ad alcuni suoi amici tra cui Simona Ventura e Giovanni Terzi che ha incontrato a Rimini e poi ha portato con sé il baby fidanzato anche alla presentazione del suo nuovo libro tenutasi a Milano Marittima, sulla riviera romagnola. Si tratta, dunque, di una relazione sbocciata da poco, tenuta alla larga dai social, ma che sembra funzionare: “Nel corso dell’estate la storia sta crescendo” – ha concluso Cecchi Paone che di recente ha acquistato una casa proprio a Positano dove i due sono stati avvistati dai paparazzi. Purtroppo non tutte le coppi omosessuali hanno vita facile. Di recente una coppia gay è stata fatta allontanare da uno stabilimento balneare sul litorale livornese, in Toscana. I due uomini secondo gli altri clienti dello stabilimento, si lasciavano andare a troppe effusioni in pubblico e ciò creava disagio in chi assisteva alle scene di baci e carezze. La coppia ha pertanto deciso di procedere per vie legali e combattere per le discriminazioni subite durante quella che sarebbe dovuta essere una piacevole vacanza di coppia ma che, invece, si è trasformata in un incubo.