Paolo Ciavarro, il fratello è l’ex marito di un volto noto di Amici: lo avete mai visto? Ecco chi è, non ha gli stessi genitori di Paolo.

E’ un periodo davvero d’oro questo per Paolo Ciavarro, diventato per la prima volta papà grazie alla sua relazione con Clizia Incorvaia; i due si stanno godendo il loro amore e il piccolo Gabriele, pensando magari anche al matrimonio.

Il figlio di Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, ma avete mai visto suo fratello? Ecco chi è.

Paolo Ciavarro: il fratello è l’ex marito di un volto di Amici

In pochi forse sanno che Paolo Ciavarro ha un fratello, Andrea, nato dalla relazione di Eleonora Giorgi con Angelo Rizzoli, il celebre fondatore della rinomata casa editrice.

Il matrimonio fra l’attrice e l’imprenditore è durato comunque pochissimo, circa un anno, il tempo comunque di far nascere Andrea; classe ’80, come riporta il sito eccellenzemeridionali.it Andrea Rizzoli lavora lontano dal mondo dello spettacolo e pare piuttosto aver seguito le orme del padre, piuttosto che quelle della madre.

Il fratello di Paolo non sembra avere profili social, né su Instagram né su altri molto utilizzati come Facebook e Twitter; nonostante sia piuttosto riservato, ha avuto una relazione con una conosciuta donna del mondo dello spettacolo, più precisamente con una ballerina di Amici di Maria De Filippi.

Nel 2016 infatti, Andrea Rizzoli ha sposato Alice Bellagamba, ballerina che si è messa in mostra nella quarta edizione in assoluto del talent show di Maria De Filippi; alla fine del percorso all’interno della scuola, Alice si posizionò quarta, riuscendo a far notare le sue qualità ottenendo successivamente alcuni ruoli come attrice sia in film che in fiction televisive.

La storia d’amore tra i due comunque è naufragata presto, con la ballerina che pare aver deciso di mettere un punto alla relazione; oggi, Alice è direttrice artistica, coreografa e ballerina del Balletto delle Marche.