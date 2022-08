Michelle Hunzinker: la voce spiazza, è successo?

La conduttrice televisiva e Giovanni Angiolini si sarebbero detti addio per sempre

Sembrava un amore destinato a durare quello di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini e invece pare sia già tutto finito. Possiamo dire che i due sono stati la coppia dell’estate date le tante voci circolate sulla loro relazione. Si è parlata addirittura di nuovo figlio per la conduttrice televisiva dopo l’acquisto di un test di gravidanza. Eppure, lei e il bellissimo medico sardo si sarebbero già detti addio.

Michelle Hunzkier e Giovanni Angiolini si sono lasciati

A lanciare lo scoop il settimanale Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha consultato fonti molto vicine a Michelle Hunziker, che assicurano l’addio con Giovanni Angiolini. Ma cosa è accaduto?

C’è da precisare che fino a poche settimane fa i due sono stati beccati insieme nella splendida isola della Sardegna. Inoltre, la stessa Michelle si era portata con se anche Aurora e si parlava addirittura di presentazioni ufficiali Franciacorta, in un resort vicino all’ex Eros, cosa bolle in pentola?

Il rapporto ritrovato con Eros

La Hunzkier da quando si è separata da Tomaso si è molto avvicinata ad Eros, ma al momento si parla solo di un’intesa ritrovata come “amici!”. Oggi hanno un bel rapporto ma solo per amore della loro figlia Aurora. Per ora, la conduttrice non si è espressa minimamente sulla voce che la vede di nuovo single. Nello stesso tempo, Michelle c’è da precisare che non ha mai nemmeno confermato il flirt con Giovanni, anche se le foto pubblicate dai vari settimanali non mentono.

La loro storia aveva già fatto sognare migliaia e migliaia di fans. Giovanni ha suscitato molto interesse da parte del pubblico grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Si è presentato come medico ortopedico e proprio all’interno della casa conobbe Mary Falconieri. Ma la bella infermiera salernitana non è stata l’unica ex. Angelini ha avuto un breve flirt anche con Giulia Salemi e la modella spagnola Nieves Bolos

