Maria De Filippi: svelato perchè non ha mai avuto figli

Sapete perchè Maria De Filippi non ha figli? Svelato il vero motivo

La conduttrice Mediaset nonostante sia molto seguita ed amata da tutto il pubblico italiano, sulla sua vita privata è sempre stata molto protettiva. Maria De Filippi, non ama i pettegolezzi e tanto meno stare al centro delle cronache rosa.

Molto discreta e non appassionata della vita mondana, la presentatrice vive la sua vita tra lavoro, sport e famiglia. Da quasi trent’anni è sposata con Maurizio Costanzo e dalla loro unione non sono nati bambini. Il giornalista e la De Filippi hanno preferito l’adozione, adottando per l’appunto Gabriele.

Maria De Filippi e l’amore per Gabriele suo figlio

Gabriele Costanzo oggi ha trent’anni. Maria e Maurizio l’hanno preso in affido già in età quasi adolescenziale. Per la presentatrice è stato amore a prima vista, nonostante le paure e le ansie iniziali si è subito affezionata sentendolo figlio suo.

La De Fiilippi che appare sempre gentile e comprensiva, almeno nei suoi programmi televisivi, con suo figlio è sempre stata molto rigida e con pesanti regole. La conduttrice non ha mai voluto che Gabriele avesse tutto e subito, ha sempre abituato a farlo lavorare sodo per ottenere una ricompensa. Attualmente, ancora non è sposato e il giovane Costanzo lavoro nella Fascino Group Srl, di proprietà di sua madre.

Perchè la conduttrice ha scelto l’adozione

In una recente intervista, Maria De Filippi ha ammesso che dopo aver conosciuto Gabriele ha sentito il bisogno di adottarlo e di tenerlo vicino. Poco prima che venisse a mancare Raffaella Carrà, nel suo programma A far l’amore comincia tu ha spiegato di non aver mai avuto dubbi sull’adozione di Gabriele:

“È stata una cosa che volevo fare da tempo. Penso che sia una scelta e io l’ho fatta non perché non potessi fare altrimenti, ma perché lo volevo. È stata la cosa più bella che mi potesse succedere. Aveva 10 anni e non ho mai avuto paura”. Tutto è partito da un’idea di Luciana Litizzetto, la giornalista l’ha aiutata a superare tante difficoltà e a convincerla verso l’adozione.

