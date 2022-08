Elisabetta Gregoraci: la ricordate a Miss Italia? Eccola nel 1997

Elisabetta Gregoraci ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, partecipando nel 1997 a Miss Italia. La ricordate nel concorso di bellezza?

Elisabetta Gregoraci è oggi una showgirl e conduttrice per la televisione. Poco tempo fa, ha anche partecipato al reality Il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Nel corso degli anni, la conduttrice di Battili Live- che va in onda su Italia Uno – ha partecipato anche a diversi programmi, come ad esempio a Ciao Darwin – programma sempre di Mediaset condotto da Paolo Bonolis – nella categoria Veline.

Il suo debutto come conduttrice per la televisione si ha nel 2012 quando presentò Made in Sud, fino al 2017. In seguito, ha preso le redini del programma estivo “Battiti Live”, come detto in precedenza.

Elisabetta Gregoraci ha anche recitato in fiction, come “Il cielo in una stanza”, “C’era un cinese in Coma”, “Aspromonte” e tante altre ancora.

Elisabetta Gregoraci: ecco come ha iniziato la sua carriera televisiva

E’ stata sposata con uno dei più grandi imprenditori della nostra Penisola, Flavio Briatore. I due hanno iniziato a frequentarsi già nel 2005, mentre nel 2006 ufficializzarono questa unione. La coppia convolò a nozze nel 2008.

Due anni più tardi, nascerà il loro unico figlio, Nathan Falco Briatore. La relazione poi però finì e nel 2017 i due hanno firmato la separazione consensuale.

Alcuni di voi sicuramente si ricorderanno come ha mosso i primi passi Elisabetta Gregoraci nel mondo della televisione.

Era il 1997 quando la conduttrice di Battiti Live ha partecipato a Miss Italia. Dopo ave vinto la fascia di Miss Calabria, l’ex moglie di Flavio Briatore calca la passarella di Salsomaggiore per la competizione nazionale.

Non riesce a vincere, classificandosi alla 24esima posizione. È riuscita a vincere in ogni caso la fascia di Miss Sorriso.

Ancora oggi, Elisabetta Gregoraci è una splendida ragazza, con un sorriso davvero incantevole.

Da quel momento, in poi, la conduttrice ha fatto molta strada ed è riuscita ad arrivare dove è oggi. Dopo aver lavorato in diverse fiction e programmi per la tv, Elisabetta ha dimostrato di essere molto brava per arrivare ancora più in alto.

E voi ricordavate come era entrata nel mondo dello spettacolo Elisabetta Gregoraci? La ricordavate quando nel 1997 partecipò a Miss Italia?