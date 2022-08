Docciaschiuma: ecco il migliore che esiste

Qual è il miglior docciaschiuma fra i tanti che ci sono in commercio? Dopo essere state selezionate 40 marche, ecco quali sono le migliori.

In commercio esistono diverse marche di docciaschiuma. Nessuno è uguale all’altro. Per questo motivo sono stati analizzati alcune ed hanno stilato una classifica. Chi avrà vinto? Quale sarà il meno consigliato?

Sono stati fatti veri test sui vari docciaschiuma da parte di Oko Test, come riporta il sito Pianetadonne.blog. Sono soprattutto prodotti che si trovano in Germania, ma tanti si possono trovare anche nel nostro Paese.

È molto importante sapere con quali prodotti entra in contatto il nostro corpo. Ad esempio, si dovrà fare attenzione che essi non contengano i filtri uv interferenti endocrini; formaldeide o rilasciatori di essa; fragranze allergizzanti; composti, come ad esempio organici alogenati; PEG ed infine plastici nocivi per l’ecosistema.

Anche il contenitore ha la sua valenza per la valutazione finale: infatti, quelli che utilizzano plastica riciclata hanno ottenuto più punti.

Docciaschiuma: quali sono i migliori?

Alla fine di tutto questo, andiamo a vedere quali sono i docciaschiuma che sono considerati i migliori. Ma scopriamo anche quelli che non hanno superato questa prova con il punteggio pieno.

Intanto, bisogna dire che i prodotti che avevano questi ingredienti sono stati considerati i peggiori. Ad esempio, non devono avere Cinnamol e Galaxolide. Il primo è un potente allergizzante, mentre il secondo è molto pericoloso dato che si deposita nel tessuto adiposo del fegato.

Sono stati esclusi anche quelli che hanno i componenti alogeno – organici, che sono considerati genotossici.

Non devono avere neanche i PEG, microparticelle distruttive del film idrolipidico, che espongono la cute ad un’eccessiva permeabilità.

Fatta questa premessa, ecco quali sono risultati i miglior docciaschiuma: Lavera Rinfrescante; Sante Family Ananas & Limone; Weleda Aromashower – Harmony; Cien Nature citrus bio.

I peggiori, invece, sono Palmolive Naturals Crema olive e latte; Dove Fresca Idratazione Aloe & Betulla.

In mezzo, quelli quindi considerati buoni prodotti, sono invece Sebamed doccia freschezza e Cien Family Doccia.

Alla fine, dopo aver effettuato alcuni test, questi sono i prodotti migliori per Oxo Test. E voi quale prodotto per lavare il vostro utilizzate? C’è nella classifica?