Eros Ramazzotti e Michelle: nuovo avvicinamento?

I due ex coniugi sono riapparsi insieme nei pressi del lago d’Iseo: la conduttrice svizzera ha lasciato la Sardegna e per ora il suo fidanzato.

Come mai Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono stati avvistati insieme? Nelle ultime i due sono stati immortalati assieme in una Story Instagram. Entrambi si sono ritrovati alle lezioni di karate, nella località del lago d’Iseo, per praticare lezioni di Kyokushinkai karate.

Insomma, al momento, Michelle si è presa una breve pausa dal suo compagno Giovanni, dove fino a pochi giorni fa è stata ospite a casa sua insieme alle figlie. D’altra parte, la presentatrice ha molte cose a cui pensare, oltre alle sue due bambine Celeste e Sole, che sono con il papà Tomaso, deve pensare anche al lavoro.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzoti insieme: scoppia il gossip

Ovviamente questo riavvicinamento con Eros ha fatto storcere e non poco il naso ai fan che subito si sono chiesti se si tratta di un ritorno di fiamma. Da tempo la conduttrice ha riallacciato i rapporti con l’ex marito e tra di loro c’è solo una semplice amicizia. Ora il cuore della Hunziker batte solo per Giovanni Angiolini.

I due stanno insieme già da diversi mesi e pare che la loro storia abbia forti fondamenta. Come già detto in precedenza nelle scorse settimane la bella bionda ha trascorso le vacanze in Sardegna nella sua terra, con tanto di presentazioni ufficiali. Inoltre, da qualche giorno è spuntata anche la notizia di una presunta gravidanza.

Anche Erosa Ramazzotti ha un nuovo amore?

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Eros Ramazzotti c’è molto mistero. Il cantante romano, è stato beccato a Mykonos, con una misteriosa donna che sembra non appartenere al mondo dello spettacolo. Chi sia la persona in questione ancora non ci è dato saperlo, ma l’artista ha subito rotto il silenzio parlando di amicizie e non di relazioni. Da quando si è lasciato con Marica Pellegrinelli, non ha più avviato alcuna relazione ‘seria’.