Balsamo senza risciacquo: ecco perché lo devi provare

Hai mai provato il balsamo per capelli senza risciacquo? Devi provarlo assolutamente! Vediamo insieme tutti i dettagli.

La salute dei nostri capelli, soprattutto per tutti coloro che vivono nelle grandi città, non può che essere considerata precaria. Dobbiamo infatti immaginarli come fossero una spugna, incline all’assorbimento della polvere e dell’inquinamento presente nell’aria. Inoltre, l’utilizzo eccessivo di piastra, phon, maschere e shampoo – potrebbero contribuire al danneggiamento del cuoio capelluto, con conseguente caduta e rottura della struttura.

Per evitare che ciò avvenga, risulta necessario prevenire prima che curare. La nostra routine di bellezza deve obbligatoriamente includere anche un’attenzione particolare alla nostra chioma, in modo che possa risultare sempre lucente, setosa e luminosa. A questo proposito, esistono diverse maschere naturali che contengono oli essenziali (mandorla, Argan, cocco e tanti altri), ma è possibile anche utilizzare un particolare balsamo, in particolare prodotto senza necessita di risciacquo. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Balsamo senza risciacquo: effetti e benefici

Il balsamo senza risciacquo rappresenta un valido alleato contro l’effetto crespo e la rottura dei capelli. Si tratta di un prodotto particolare che è possibile applicare ogniqualvolta la cute ne abbia bisogno. L’aspetto funzionale più importante risiede nella possibilità di utilizzarlo senza necessariamente eseguire il lavaggio completo sotto la doccia ed è quindi facilmente inseribile nella nostra routine di bellezza.

“Si tratta di un ottimo prodotto per fornire ai propri capelli un po’ di condizionamento in più” – ha dichiarato Michelle Peterson, hair manager di Pouts & Pinups – “e donargli maggiore idratazione e morbidezza”. Inoltre, questo prodotto incredibile consente di districare facilmente i capelli, mantenendo lo styling realizzato con phon e piastra molto più a lungo. Come se non bastasse, fornisce un profondo nutrimento ai follicoli piliferi, stimolando in questo modo la ricrescita.

In commercio, esistono diverse marche che si occupano della realizzazione di prodotti di questo tipo: tra i più famosi non possiamo non citare l’Hair Moisturizer e il JOICO K-Pak Liquid Reconstructor. Nell’eventualità in cui i vostri capelli risultino spenti e crespi, vi invitiamo vivamente a provare questi prodotti! Non ve ne pentirete.