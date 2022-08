Alessia Ventura: ha stravolto la sua vita, eccola oggi

Come è cambiata la vita della ex letterina di Passaparola, Alessia Ventura negli utlimi anni? Scopriamo insieme cosa le è successo.

E’ totalmente cambiata la vita di Alessia Ventura, ex letterina del programma di Mediaset, Passaparola, condotto da Gerry Scotti. Nata nel 1980, ha debuttato nel mondo della moda partecipando a diverse sfilate. Prende parte, già, verso la fine degli anni ’90 ad alcuni programmi, come Ok, Il Prezzo è Giusto!.

Nel 2001, Alessia Ventura viene scritturata anche per la soap opera CentoVetrine, andata in onda sempre su Mediaset. Nello stesso anno, è stata scelta, con Ilary Blasi e Silvia Toffanin– solo per citarne alcuni- come letterina del programma di Gerry Scotti. Ha condotto anche diversi programmi televisivi. Non tutti sono a conoscenza, che la Ventura è la cugina dell’attore ed ex gieffino Luca Argentero.

Alessia Ventura: ecco come è ora la sua vita

Alessia oggi ha cambiato letteralmente vita. Nel 2019 conosce, infatti, Gabriele Schembri, ex portiere della Serie C ed oggi imprenditore, e tra i due è scattato subito il colpo di fulmine. Un amore tanto grande fra la coppia, che poco tempo dopo, ha portato una piccola gioia nella loro vita.

Infatti, dal loro amore è nata l’anno scorso una bambina, che hanno deciso di chiamare Ginevra. Prima di trasferirsi a Ragusa, però, i due hanno vissuto a lungo una relazione a distanza. Poi, Alessia Ventura, insieme al suo compagno, ha preso la decisione di trasferirsi in Sicilia per amore.

“Mi sono trovata subito bene, i suoi amici mi hanno accolta con affetto e ora abitiamo qui, in Sicilia, dove si sta d’incanto. Siamo sul mare e la vita è più rilassata” ha fatto sapere qualche tempo fa al settimanale Confidenze.

L’anno scorso, poi, l’ex letterina ha contratto anche il Covid, quando era ancora incinta e ci sono verificate delle complicanze che hanno indotto i dottori a farle un parto cesareo di urgenza, con tanto di anestesia totale.

Nella lunga intervista, Alessia Ventura ha anche detto che non appena la piccola Ginevra crescerà un po’, lei vorrebbe tornare al lavoro. Si dovrebbe dividere fra il capoluogo Lombardo e la Sicilia, ma basterà organizzarsi un po’. A voi piace la modella, attrice e conduttrice tv Alessia Ventura?