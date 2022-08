Jo squillo: la figlia è una modella bellissima, eccola

Avete mai visto la figlia di Jo Squillo? Eccola in tutto il suo splendore

Negli anni 80 Jo Squillo si è fatta conoscere grazie alla partecipazione a Sanremo con Sabrina Salerno, Siamo donne. Nel corso degli anni la bellissima cantante è diventata un’icona di bellezza e seduzione e all’età di 50 anni possiamo dire è ancora bellissima come all’ora. L’artista è tornata alla ribalta grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip qualche anno fa. Pochi sanno che ha adottato una bambina, che oggi è bellissima quanto lei. L’avete mai vista?

Jo Squillo e il motivo per cui non ha scelto di essere madre

Jo Squillo è sposata con Gianni Muciaccia. I due sono legati dagli anni ottanta ma dalla loro relazione non è nato nessun bambino. Alcuni anni fa, in un’intervista ha parlato proprio della sua non maternità e del fatto che si sentiva realizzata anche non essendo madre.

“Io non ho avuto figli e mi sento pienamente completa e realizzata. Ho scelto di non essere madre e credo esistano diversi modi per esserlo”.

Intanto, però, ha preferito l’adozione. Lei e il suo compagno infatti hanno adottato una ragazza di nome Michelle Masullo. Scopriamo insieme chi è e cosa fa.

Chi è la figlia della cantante

Prima dell’ingresso della ragazza nella Casa del Grande Fratello Vip, in pochissimi la conoscevano. Jo Squillo ha dichiarato che Michelle è stato un incontro magico, un angelo venuto dal cielo. Infatti, è arrivata nella sua vita dopo che sono scomparsi i suoi genitori.

La cantante ha conosciuto questa ragazza circa tre anni fa e da quel momento non si sono più separate. Michelle Masullo è nata il 18 settembre 1999 a Campologhetto Bagnaia di Arsa, in provincia di Udine. Nel 2018 ha vinto il titolo di Miss Miluna Friuli Venezia Giulia. Oggi si diverte in passerella ma è anche una speaker radiofonica . Recentemente si è laureata in Comunicazione e sogna di far parte anche lei del mondo dello spettacolo.