Chiara Ferragni: la mamma è un sogno per pochi, anche meglio della figlia!

Chiara Ferragni, la mamma è un sogno per pochi e forse anche meglio della figlia! Ecco da chi hanno preso le tre sorelle.

Chiara Ferragni è sicuramente uno dei volti più noti del mondo social, ma non solo; ormai da anni è un’affermata imprenditrice ed è conosciutissima in tutto il mondo grazie alle collaborazioni con brand di fama internazionale.

Continuamente al centro dell’attenzione, molto preso anche le due sorelle, Valentina e Francesca, hanno acquisito notorietà; soprattutto Valentina, che come la sorella opera nel mondo del beauty e della moda. Ma avete mai visto la mamma delle tre? Se le sorelle sono bellissime, la mamma è forse anche meglio: ecco da chi hanno ereditato la bellezza, davvero un sogno per pochi.

Chiara Ferragni, la mamma è un sogno per pochi: davvero bellissima, eccola

Anche grazie alla docu-serie The Ferragnez, il pubblico ha avuto modo di conoscere Marina Di Guardo, da cui le tre figlie hanno sicuramente ereditato la bellezza; già a prima vista, vediamo come Francesca, Chiara e Valentina (soprattutto quest’ultima) assomiglino moltissimo alla mamma.

Bionda e con gli occhi chiari, la Di Guardo è davvero una bellezza rara, davvero da far invidia considerando anche la sua età: 60 anni. A vederla, ne dimostra la metà, per un fascino e un’eleganza davvero unici; sul suo profilo Instagram, in quest’estate si è mostrata anche in bikini, sfoggiando in aggiunta a lineamenti dolci e incantevoli un corpo tonico, enfatizzato da curve prosperose.

Nata a Novara ma di origini siciliane, la Di Guardo a differenza delle figlie Chiara e Valentina, ma anche di Francesca (che di professione fa la dentista) è nota per essere una scrittrice di successo; il suo esordio arriva nel 2012 con il romanzo L’inganno della seduzione, a cui segue Non mi spezzi le ali del 2014.

Successivamente, Marina aggiunge al suo curriculum un’esperienza con Feltrinelli e poi pubblica altri romanzi con Mondadori; l’ultimo, Dress code rosso sangue, è uscito nel 2021. Bellezza e talento non mancano di certo alla famiglia, come dimostra anche la mamma delle tre Ferragni.