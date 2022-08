Vittorio Sgarbi contro la figlia “Non vuole i soldi del Grande Fratello ma pretende che le paghi una borsa da 2800 euro”

Il famoso critico d’Arte furioso con la secondogenita Evelina per la sua decisione di non prendere parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip.

Sono tanti i giovani che sognano di entrare, anche solo per qualche settimana, nella casa del Grande Fratello. Tra questi, tuttavia, non c’è la 22enne Evelina Sgarbi, secondogenita di Vittorio. La giovane, infatti, ha recentemente rifiutato la proposta di Alfonso Signorini di partecipare come concorrente alla settima edizione del Grande Fratello Vip. E questo ha fatto infuriare il padre.

Il famoso critico d’Arte accusa la figlia di essere una viziata snob che ha rifiutato l’opportunità di guadagnarsi qualche soldo e diventare, così, indipendente sotto il profilo economico. “Roba da matti, Alfonso Signorini e Irene Ghergo l’hanno cercata e ricercata e lei non rispondeva nemmeno al telefono, si è data alla nebbia, così quelli poi venivano da me. Tutti le dicono che è stata brava, eroica, un genio, una virtuosa, per aver resistito alla tentazione. E invece no, si è comportata da str…, ecco cosa, furba per sé e dannosa per gli altri. Su questa storia abbiamo litigato e non ci siamo parlati per mesi. Poi è ricomparsa tutta affettuosa, ve lo dico io perché… per la borsa” – le parole dell’onorevole.

Ma di quale borsa parla? Evelina ha studiato all’istituto di moda Marangoni, uno dei più prestigiosi per affermarsi sulle passerelle come stilista. La 22enne ha una vera e propria passione per il lusso e, così, ha chiesto al padre di regalarle una borsa di Dior che costa niente di meno che 2800 euro. “Quando guadagni dei soldi, è sempre moralmente giusto. Per una come lei che frequenta l’ambiente della moda, anche sfiorare il mondo dello spettacolo le avrebbe fatto comodo, si faceva conoscere. Si pagava i conti. E non veniva a mettere in croce me per farsi comprare una borsa di Dior da duemila e 800 euro” – ha ribadito il Vittorio nazionale. Evelina, dal canto suo, ha specificato di aver rifiutato la proposta a partecipare come concorrente al reality perché , a suo dire, l’avrebbero chiamata solo in quanto figlia di Vittorio Sgarbi e a lei questa cosa non stava bene.