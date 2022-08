Federica Panicucci: la foto è da sogno, forse anche troppo!

By

Federica Panicucci, la foto è da sogno e forse anche troppo: la conduttrice mette in risalto tutta la sua bellezza, eccola.

In attesa che inizi la nuova stagione televisiva, Federica Panicucci si gode le meritate ferie; la conduttrice toscana è ormai un punto fermo di Mediaset e, a quasi 55 anni, pare continuare a sfoggiare un fascino e una bellezza davvero sorprendenti.

Come tante altre vip, anche lei sta trascorrendo le vacanze estive fra sole e mare, non mancando mai di condividere alcuni momenti di relax coi suoi follower; in una recente foto è veramente da sogno, forse mostra anche troppo? Eccola, bellissima.

Federica Panicucci, la foto è da sogno e forse anche troppo: la conduttrice mostra il suo corpo scolpito

Dopo la vacanza nell’Oceano Indiano, sponda Maldive (dove tra l’altro ha vissuto una piccola disavventura col bagaglio, come spesso succede con voli del genere) la conduttrice pare si sia spostata di nuovo nella sua Toscana, a Forte dei Marmi.

Nella celebre località turistica in provincia di Lucca, la conduttrice ha passato dei momenti di relax in piscina, come testimoniato da una foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

Lo scatto mostra la conduttrice sdraiata a bordo piscina, intenta a prendere il sole con un bikini blu intenso e gli occhiali da sole; illuminata dalla luce e con lo sguardo rivolto al cielo, la Panicucci sfoggia il suo corpo scolpito, mentre in primo piano si ergono le sue lunghissime gambe.

Una visione sensazionale, che lascia tutti senza parole e mostra ancora una volta la sensualità dell’ex-showgirl di Portobello. Sono tantissimi i like al post, così come i commenti; a complimentarsi con la conduttrice volti noti del mondo dello spettacolo come Rita Rusic o Marina Di Guardo, ma non solo.

“Che fisico 😍😍😍 colpito e affondato: troppo bella ❤️😘😘” scrive un fan, a cui se ne aggiungono tanti altri che mettono in evidenza tutta la bellezza della conduttrice toscana tra complimenti come “stupenda”, “bellissima” e “meravigliosa”. Già prima del ritorno in tv, la Panicucci ha conquistato di nuovo tutti.