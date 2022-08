Michelle Hunzinker: il mistero dell’anello

Al dito della conduttrice è spuntato un anello con rubino, che non è passato inosservato. Un dono di Giovanni Angiolini?

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra la conduttrice televisiva e il famoso medico Giovanni Angiolini. Michelle Hunziker per l’estate si è trasferita in Sardegna, terra natia del giovane, e ha portato con sé anche le figlie minori, Sole, 9 anni, e Celeste, 7 anni, avute dall’ex marito Tomaso Trussardi.

Ma non solo, nei giorni scorsi è arrivata anche Aurora. Ma a far parlare della bella svizzera in queste ore non tanto le presentazioni ufficiali ma bensì un anello misterioso…

Spunta un anello al dito di Michelle Hunziker ma nulla è come sembra

Per il momento tra Michelle e Giovanni tutto procede alla grande e a dimostrarlo le tantissime foto pubblicate dai giornali. La Hunziker ormai non è più legata a Trussardi e con il noto medico sembra aver ritrovato il sorriso e la serenità persa.

Inoltre, nelle ultime storie su Ig, ai fan non è passato inosservato un anello di rubiti al suo dito. Proprio mentre coccola la nuova arrivata in casa, Lilly Junior, una cucciola di chihuahua, in molti hanno visto questo piccolo dettaglio, pensando già a future nozze con Angiolini. L’anello sembra una fedina a tutti gli effetti ma le cose non sembrano stare così.

Ecco da chi le è stato regalato

Il gioiello che indossa da sempre Michelle Hunziker è un regalo dell’ex marito. Secondo alcune indiscrezioni le è stato regalato dall’imprenditore bergamasco quando erano fidanzati. Nel dettaglio si tratta di un anello in platino con diamanti e zaffiro rosa della collezione Tiffany Enchan.

Infatti, questo splendido gioiello ha già fatto parlare di se la scorsa estate quando già si parlava di crisi con Tomaso e la presentatrice per tutto il periodo estivo non lo portò al dito. Chissà perchè oggi abbia deciso di rimetterlo in più sul dito anulare come segno di fidanzamento.